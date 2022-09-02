"Відсидітися не вдасться": в МЗС України відповіли Угорщині на слова про послаблення ЄС через війну

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що війна Росії проти України начебто послабила Євросоюз. В МЗС України заявили, що до послаблення ЄС призводять спроби Будапешта зруйнувати внутрішню єдність.

Угорщині не вдасться відсидітися і перечекати війну.

Про це спікер МЗС України Олег Ніколенко написав у Мережі.

Так, 2 вересня Сіярто заявив, що війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи і Євросоюзу.

"Ми повинні сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей в Європі від того, щоб вони не сплачували за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності", –заявив угорський прем’єр.

Представник МЗС України нагадав йому, що українці сплачують своїми життями за те, аби в решті Європи не було війни.

"Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб в решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни. Російська агресія – гібридна. Вона не зводиться тільки до військової складової. Росіяни атакують українські міста і села крилатими ракетами і танками, а країни ЄС – захмарними цінами на газ і пропагандою", – йдеться в заяві Ніколенка.

Він також нагадав, що Росія почала шантажувати європейських споживачів постачаннями енергоресурсів і високими цінами ще від листопада 2021 року – за три місяці до початку вторгнення.

Український дипломат зазначив, що напад Росії на Україну є нападом на весь демократичний світ, цінності, право бути собою і самостійно визначати своє майбутнє.

"Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; прикинутися, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і тому, що на території України проживає понад 150 000 українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт", – зауважив представник українського МЗС.

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"Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на боці добра, і тих, хто на боці зла, будуть вписані в підручники", – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, в МЗС Росії пригрозили, що можуть визнати США стороною війни в Україні через військову допомогу, яку надає Вашингтон.

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