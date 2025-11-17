Відставка Галущенка: рішення підтримав комітет Ради

Міністр юстиції Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики підтримав відставку міністра юстиції Германа Галущенка та ухвалив рішення винести відповідне питання на розгляд парламенту.

Про це повідомили в телеграм-каналі Ради.

До парламенту 12 листопада надійшли подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення Галущенка та його заява про відставку.

Тепер комітет з питань правової політики ухвалив рішення про те, аби винести питання відставки міністра юстиції на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, після корупційного скандалу, який спалахнув за результатами розслідування НАБУ про розкрадання в енергетиці, народний депутат Ярослав Железняк ініціював у Раді процес відставки Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Нардеп анонсував, що відповідне питання парламент розгляне на засіданні 18 листопада.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Того ж дня Свириденко скерувала до парламенту подання про звільнення Гринчук та Галущенка.

14 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад РНБО, виключивши звідти міністрів енергетики та юстиції.