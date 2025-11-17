ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Відставка Галущенка: рішення підтримав комітет Ради

Очікується, що невдовзі Верховна Рада проголосує за звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр юстиції Герман Галущенко

Міністр юстиції Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Доповнено додатковими матеріалами

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики підтримав відставку міністра юстиції Германа Галущенка та ухвалив рішення винести відповідне питання на розгляд парламенту.

Про це повідомили в телеграм-каналі Ради.

До парламенту 12 листопада надійшли подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення Галущенка та його заява про відставку.

Тепер комітет з питань правової політики ухвалив рішення про те, аби винести питання відставки міністра юстиції на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, після корупційного скандалу, який спалахнув за результатами розслідування НАБУ про розкрадання в енергетиці, народний депутат Ярослав Железняк ініціював у Раді процес відставки Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Нардеп анонсував, що відповідне питання парламент розгляне на засіданні 18 листопада.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Того ж дня Свириденко скерувала до парламенту подання про звільнення Гринчук та Галущенка.

14 листопада президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад РНБО, виключивши звідти міністрів енергетики та юстиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie