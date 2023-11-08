Відставка міністра молоді та спорту – що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Гутцайт подав заяву до Ради про відставку з поста міністра.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт 8 листопада 2023 року подав заяву про відставку з поста міністра до Верховної Ради України.

"Заяву буде розглянуто найближчим часом", - повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

Вадим Гутцайт очолював Міністерство молоді та спорту від 4 березня 2020 року.

Вадим Гутцайт – біографія

Вадим Гутцайт народився у Києві 1971 року. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури 1993 року, за фахом – викладач-тренер із фехтування.

У період із 1992 до 1995 року був спортсменом-інструктором штатної збірної команди України з фехтування Київського міськспорткомітету.

Вадим Гутцайт брав участь у трьох Олімпіадах – 1992, 1996 і 2000 роках. 1992 року виступаючи в складі Об’єднаної команди на Олімпіаді в Барселон він завоював командне золото.

Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді.

У 2010 році був генеральним директором Олімпійського навчально-спортивного центру.

Від 2017 до 2018 року Вадим Гутцайт обіймав посаду заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і начальника управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

Від червня 2018 року є директором Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації.

На момент призначення до Кабміну Гутцайт очолював Федерацію фехтування України.

Вадим Гутцайт – президент Національної федерації фехтування України, має почесне звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту України та ордени За заслуги ІІІ, ІІ, І ступенів.

Влітку 2019 року Вадим Гутцайт потрапив до прохідної частини списку новоствореної партії Слуга народу (№81), проте йти в депутати відмовився ще до виборів.

Тоді він подякував Володимирові Зеленському за довіру, але сказав: "Я людина справи, я не політик. Я ніколи ним не був. Я не вмію гучно кричати з трибуни, я вмію працювати… Упевнений, що більше користі я принесу, все ж таки, у виконавчій владі. Чи то в Києві як керівник Департаменту спорту, чи то в Міністерстві молоді та спорту. І якщо президенту буде потрібний сильний фахівець, який дійсно може вивести Україну спортивну на міжнародний рівень, я готовий прийняти цей виклик. І зробити це якісно".

Верховна Рада призначила Вадима Гутцайта новим міністром молоді та спорту 4 березня 2020 року.

Гутцайт одружений із українською журналісткою, радіо- та телеведучою Оксаною Гутцайт. Подружжя виховує доньку Еліну (2002 р.н.) та сина Марка (2010 р.н.).

Реакція Гутцайта на скандал з Ольгою Харлан

На чемпіонаті світу-2023 з фехтування спалахнув гучний скандал. Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в першому раунді.

Вадим Гутцайт відреагував на скандал і розповів, що Україна попереджала FIE про відмову від рукостискання зі спортсменами держави-терористки.

"26 липня у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором із Росії. Учора була зустріч української федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили – це провокація спортсменки під нейтральним прапором", - заявив тоді міністр.

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