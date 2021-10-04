Відставка Разумкова: для відкликання спікера Ради зібрали майже 200 голосів

У спікерське крісло “Слуги народу” планують делегувати першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука.

У понеділок, 4 жовтня, у Верховній Раді розпочали процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Напередодні на виїзному засіданні фракції в Трускавці “Слуги народу” зібрали близько 200 підписів – це більше ніж достатньо для ініціювання відставки спікера.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

У президентській фракції дорікають Разумкову, що той перестав бути командним гравцем. Про це раніше говорив і президент Зеленський. Остання крапля, яка підкреслила розбіжності з Банковою – закон про олігархів. Разумков і досі його не підписує. Сам спікер запевняє, що від команди не відривався.

“В чому я відірвався? Я добре пам’ятаю, як створювалась наша програма. У мене не погана пам'ять на оцінки, принципи, обіцянки, які ми давали”, - стверджує Дмитро Разумков.

Спікер парламенту готовий розмовляти. Сьогодні ввечері він запросив “Слуг народу” на зустріч, але ті відмовились.

“Ми щойно непогано поговорили на погоджувальній раді, хоч було й на підвищених тонах. Я другий поставив підпис у листі про відкликання, і все, що можна, ми один одному сказали”, - прокоментував голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Депутатські підписи за відставку спікера вже в парламенті. Після їх верифікації протягом десяти днів у залі Верховної Ради повинні заслухати звіт Рахункової палати та спікера.

У монобільшості спікеріаду планують завершити цього тижня. У спікерське крісло “слуги” планують делегувати першого заступника Разумкова - Руслана Стефанчука.

Голова Верховної Ради радить не вмикати турборежим і пройти весь шлях за процедурою.

У “Слуги народу” поки немає необхідних 226 голосів для ухвалення свого рішення. Тому доведеться домовлятися з іншими фракціями.

Новини України: в парламенті розпочали процедуру відкликання Дмитра Разумкова

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