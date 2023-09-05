Відставка Резнікова: ексміністр про підсумки на посаді очільника Міноборони

Олексій Резніков прозвітував перед депутатами про підсумки роботи на посаді міністра оборони України.

Верховна Рада 5 вересня 2023 року підтримала відставку Олексія Резнікова з посади очільника Міністерства оборони України. Перед ухваленням рішення Резніков виступив перед народними депутатами зі звітом, у якому розповів про зроблено ним роботу у відомстві.

Про підсумки своєї роботи Резніков також розповів у Facebook.

Так, Олексій Резніков підкреслив, що 22 місяці тому з трибуни Верховної Ради він оприлюднив пріоритети роботи Міністерства оборони, зокрема, вступ України до НАТО де-факто. А вже через 112 днів після його призначення розпочалося повномасштабне вторгнення Росії

"Відтоді Міноборони паралельно рухалося двома пов’язаними треками.Перший – це відсіч російської навали і забезпечення фронту. Другий – це реформи, щоб наша армія ставала сильнішою і була взаємосумісною з арміями Альянсу. Будучи цивільним відомством, ми набували спроможностей під час війни, якої Європа не бачила 80 років", - йдеться у тексті.

Після 24 лютого, за словам Резнікова, найгостріша проблема, яку довелося вирішувати – це зброя. Так, за оцінкою Генерального Штабу, ресурсів Сил оборони мало вистачити на 2-2,5 місяці інтенсивних боїв. Після цього армія України "фізично закінчилася б".

За 18 місяців для ЗСУ придбали, виготовили та отримали у якості міжнародної технічної допомоги:

понад 7 млн артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ;

понад 4,5 тис. артилерійських систем і мінометів;

близько 3,5 тис. систем, які захищають наше небо – від ПЗРК до Patriot;

понад 6,5 тис. танків, бронетехніки і бронемашин;

понад 2 тис. вантажівок;

стрілецьку зброю, радари, інженерну техніку, різні типи ракет, гелікоптерів, евакуаційних машин та іншого.

Резніков також зауважив, що підготовку за кордоном пройшли понад 70 тис. українських воїнів.

"Зараз наші пілоти, інженери і техніки опановують сучасні західні літаки. Станом на сьогодні Україна отримала фізично чи у вигляді зобов’язань воєнної допомоги на суму близько $100 млрд. За танки ми боролися рік. За касетні боєприпаси – від офіційного звернення Міноборони до поставки – 9 місяців", - прозвітував Олексій Резніков.



Міжнародний напрям

робота у форматі "Рамштайн";

танкова коаліція;

авіаційна та морська коаліції;

ППО/ПРО.

артилерія;

MLRS;

далекобійні ракети;

ІТ-коаліція.

"Ми зацікавили Україною ті держави, які історично військовою співпрацею з нами не цікавилися – від Австралії до Нідерландів, від Норвегії до Португалії. Перезапустили роботу з НАТО. Вибудовується нова система у форматі Ради "Україна-НАТО"... До 287 стандартів НАТО, які вже впроваджено, до кінця року буде додано ще 200. На озброєння прийнято близько 300 зразків нової зброї та техніки, левова частка – західне озброєння", - зазначив ексміністр оборони.

Олексій Резніков попри досягнення на посаді міністра оборони, також пригадав про свої помилки.

"Деякі моменти я недооцінив. Наприклад, що Кремль почне обстрілювати мирні міста ракетами. Тому зміцнення ППО/ПРО сприймав як особистий виклик. Найболючіший момент – це втрати. Їх усвідомлення і водночас гордість за виняткову стійкість нашого народу спонукали не зупинятися у найважчі моменти", - сказав Резніков.

Наприкінці Олексій Резніков подякував всім, хто боронить сьогодні Україну на полі бою.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова, який має очолити Міністерство оборони, з посади голови Фонду держмайна.

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