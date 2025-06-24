Політика під час війни: чи варто очікувати відставки Шмигаля та уряду

Будівля, де розташований уряд України

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На початку червня у політичних колах України активізувалися розмови про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також про заміну усього уряду.

Про заміну Шмигаля мова йде не вперше. Однак експерти наголошують, що в умовах воєнного стану переформатування уряду — задача непроста, й остаточне рішення залежить від президента Україні та певних юридичних нюансів.

Чи варто очікувати заміни прем'єр-міністра у найближчому майбутньому, розбирався ТСН.ua.

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Три причини відставки Шмигаля

Нардеп Ярослав Железняк 16 червня повідомляв, що Офіс президента найближчим часом планує відставку премєр-міністра та усього уряду.

«ОП знову планує відставку Прем’єра і заміну всього уряду. Є у влади традиція „кожне літо звільняти Шмигаля», — заявляв тоді нардеп.

Тоді він зазначив, що є кілька джерел, що можуть підтвердити серйозність намірів влади.

Окрім того, він нагадав, що щороку з 2020 по 2024 рік були спроби звільнити прем’єра — міністри змінювались, а він ні. Але тепер, за твердженням Железняка, Шмигаля точно звільнять.

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Нардеп також назвав три причини можливого звільнення Шмигаля:

втрата підтримки серед парламентарів;

провали в економічно-бюджетній сфері;

необхідність демонструвати оновлення влади на фоні відсутності виборів

Своєю чергою, депутат Дмитро Разумков також заявив про намір ініціювати відставку Кабміну, підкреслюючи, що Шмигаль мав би самостійно піти у відставку для економії часу на підготовку документів.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що Кабінет Міністрів «провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності» та звинуватив чинний склад у «непрофесійності». Депутат закликав парламентарів до обєднання задля цієї ініціативи.

Також він зазначив, що Шмигаля має самостійно піти у відставку, якщо у нього «залишилася хоч крапля совісті».

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Ба більше, Верховна Рада може скликати позачергову сесію в липні для зміни уряду. За словами нардепа Гончаренка, депутатам «Слуги народу» вже надійшло повідомлення про підготовку до сесії.

Хто може стати новим прем’єр-міністром

Ймовірною кандидатурою на посаду, на думку Железняка, є перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Всі інші, включаючи Кулебу, зійшли з забігу за прем’єрське крісло», — зазначив Железняк.

Таку ж думку висловив і Гончаренко, який зазначив, що скликання позачергової сесії Верховної Ради пов’язане з Конференцією з відновлення України (10–11 липня, Рим), де Україну мав би очолити чинний прем’єр Шмигаль. Однак, ймовірно, його змінить Юлія Свириденко, яка і поїде на саміт.

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«Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі», — зазначає нардеп.

Юлія Свириденко з 4 листопада 2021 року обіймає посаду Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України.

Раніше вона була заступницею Керівника Офісу Президента України (з грудня 2020 до листопада 2021), а також працювала першим заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2020).

У 2018 році виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 21 червня заявив, що не ухвалював рішення про заміну прем’єра й не обговорював це питання зі Шмигалем.

Зеленський підкреслив, що якби таке рішення було, він би спочатку повідомив самого Шмигаля, а не журналістів.

«Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю. Особливо — за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людському», — заяви президент.

Чи реалістичні плани щодо відставки Уряду

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко зазначив, що відставка Шмигаля не є реалістичною. Він пояснив що для усунення Шмигаля необхідна підтримка 226 депутатів, якої немає ні в опозиції, ні у групи Разумкова.

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Крім того, чинне законодавство (йдеться про статтю 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» — Ред.) забороняє зміни у складі Кабміну, зміну президента чи парламенту під час воєнного стану.

Нардеп наголосив, що відставка прем’єра автоматично тягне за собою розпуск усього уряду, що суперечить нормам про правовий режим воєнного стану.

Проте, Железняк своєю чергою заявив, що подасть законодавчу ініціативу, щоб розв’язати це питання, «і паралельно ще вдосконалити процедуру голосування та обговорення нового складу Уряду».

Що відомо про Дениса Шмигаля як прем’єр-міністра України

Денис Шмигаль обіймає посаду прем’єр-міністра з 4 березня 2020 року. Жоден прем’єр-міністр в історії України не залишався на своїй посаді так довго.

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Серед його попередників, лідерами є Микола Азаров, який обіймав посаду майже чотири роки, та Володимир Гройсман, котрий був прем’єр-міністром три роки та чотири місяці.

У період пандемії COVID-19 Шмигаль координував боротьбу з поширенням вірусу, проте його дії викликали суперечливі оцінки. Зокрема, його звинувачували у невдалій організації щеплень та хаотичних карантинних обмеженнях, які, на думку критиків, завдавали шкоди бізнесу через відсутність чіткої стратегії.

Після початку російської агресії, Шмигаль очолив роботу Кабміну в умовах воєнного стану. Під його керівництвом уряд забезпечив Україну критично важливою міжнародною підтримкою.

Шмигаль відіграв важливу роль у запуску земельної реформи, що дозволила легалізувати ринок землі в Україні.

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Крім того, він активно сприяв розвитку підприємництва через такі ініціативи, як:

програма зі створення робочих місць «єРобота»,

доступне кредитування для бізнесу за програмою «5-7-9%».

У січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол щодо Шмигаля.

Тоді його звинувачували у незаконному розголошені інформації про викривача, яка стала йому відома у звʼязку з виконанням службових обовʼязків. Проте речниця Шмигаля Ольга Куришко заперечила інформацію, що оприлюднило НАЗК, та назвала її маніпулятивною.

Раніше, президент України Володимир Зеленський розповів, чи передасть свої повноваження іншому лідеру.

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