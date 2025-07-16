Перезавантаження Кабміну: які кадрові зміни чекають на Україну та що це означає

Кабмін

Реклама

У Кабінеті міністрів України відбувається кадрова ротація: премєр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку, а замість нього планують призначити першу віцепрем’єрку — міністерку економіки Юлію Свириденко.

Деякі експерти вбачають у цьому спробу «перезавантажити» систему, інші — лише політичний маневр напередодні важливих подій.

Що відомо про зміну уряду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Велике «перезавантаження» уряду

У середу, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та всього Кабінету міністрів.

Відповідне рішення підтримав 261 нардеп.

За день до цього Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / © Associated Press

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, прикріпивши відповідне фото.

Реклама

«Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України», — йдеться у тексті заяви, яка датована 15 липня.

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку / © Telegram/Денис Шмигаль

Варто зауважити, що Шмигаль очолював Кабінет міністрів від 4 березня 2020 року. Він став рекордсменом за тривалістю перебування на посаді, замінивши у прем’єрському кріслі Олексія Гончарука.

За словами нардепа Ярослава Железняка, після звільнення очільника уряду всі міністри виконуватимуть обовʼязки з приставками «в.о».

Як очікується, нового прем’єр-міністра мають призначити в четвер, 17 липня.

Реклама

Хто може стати новим керівником уряду

Президент України Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Під час зустрічі зі Свириденко президент України підкреслив необхідність швидкої реалізації заходів для зміцнення держави. Також обговорили конкретні кроки для підсилення економіки, розширення соцпрограм і масштабування власного виробництва зброї.

Юлія Свириденко / © Associated Press

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — йдеться у заяві Зеленського.

Видання Independent зазначає, що Свириденко запропонували цю посаду, адже вона організувала ключову угоду Дональда Трампа — про корисні копалини. Саме цей документ, як зазначають журналісти, сприяв відновленню діалогу між президентами після суперечки в Овальному кабінеті.

Реклама

Там зауважують, що Свириденко наголошувала на стратегічному партнерстві зі США та працювала над компромісом. 30 квітня вона очолила делегацію до Вашингтона, де підписала угоду з міністром фінансів США про Фонд реінвестування.

Своєю чергою після зустрічі з Зеленським Свириденко назвала пріоритетні завдання для майбутнього складу Кабміну. Серед них — економіка, соціальна сфера та забезпечення армії.

«Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи», — амбіційно заявила Свириденко.

Перестановки в Кабміні: яким буде новий склад

Надвечір 16 липня відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участі президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка, повідомив голова фракції, нардеп Давид Арахамія.

Реклама

Він опублікував у своєму Telegram список кандидатів на посади міністрів в оновленому уряді.

Отже, головною кандидаткою на посаду керівника Кабміну залишається Юлія Свириденко.

Михайло Федоров, який наразі обіймає посаду міністра цифрової трансформації, може отримати підвищення — стати першим віцепрем’єр-міністром України.

Серед інших змін в уряді:

Реклама

Тарас Качка, заступник Юлії Свириденко, може стати віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Герман Галущенко, міністр енергетики, стане міністром юстиції

Світлана Гринчук, міністерка захисту природних ресурсів, стане міністеркою енергетики

Денис Улютін, перший заступник міністра фінансів, стане міністром соціальної політики, сім’ї та єдності

Олексій Соболєв, перший заступник міністра економіки, стане міністром економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, стане міністром оборони

Зі свого боку Зеленський повідомив, що направив до Верховної Ради України подання про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.

Окрім того, за словами Арахамії, на своїх посадах залишаються:

Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту

Наталія Калмикова, міністерка ветеранів

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий, міністр освіти й науки

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко, міністр фінансів

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ

Також Міністерства національної єдності, яке очолював підозрюваний у корупційній справі Олексій Чернишов, тепер не буде.

Цей напрямок роботи з українцями за кордоном вписали до структури МЗС.

Реклама

«Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають, — зазначив Арахамія.

Міноборони об’єднають з Міністерством стратегічної промисловості

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, Герман Сметанін, який очолює Міністерство стратегічної промисловості, повернеться на посаду до «Укроборонпрому».

Герман Сметанін

Про це призначення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, зараз основне завдання — наростити виробництво української зброї, яка зараз становить близько 40% на фронті.

Реклама

«Через Міністерство оборони будуть управлятися і стратегічні галузі промисловості… Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше», — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров тепер займатиметься міжнародними питаннями. Попередні повідомлення ЗМІ свідчили, що його можуть призначити послом до США, але офіційного підтвердження наразі немає.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що на посаду посла до США може поїхати Ольга Стефанішина.

Обмеження у зміні уряду під час війни

Раніше Федір Веніславський, нардеп і член комітету ВР з питань оборони, в етері Radio NV заявляв, що чинне законодавство забороняє змінювати уряд під час воєнного стану.

Реклама

Нардеп пояснив, що ця норма була запроваджена, щоб запобігти зловживанням владою.

«Але в умовах, коли писали і закони, і Конституцію, було практично нереально спрогнозувати, що Україна може опинитися у війні, яка триває четвертий рік», — додав Веніславський.

Нардеп зазначив, що хоча юридичні обмеження чіткі, на практиці виникають питання щодо ефективності окремих міністрів після тривалої роботи в умовах війни.

Водночас нардеп Ярослав Железняк заявив, що звільнення Шмигаля відбулося з порушенням закону про воєнний стан.

Реклама

Він наголосив, що для проведення відповідного голосування має бути відповідна кількість депутатів, проте їх не вистачає.

«Має бути протокол підписів, що на внесення кандидатури премʼєра є 226 депутатів, які відповідно і вносять кандидатуру премʼєра. Такого, звісно, не буде, оскільки тоді це покаже реальну кількість людей у коаліції. І тут просто нагадаю, що саме з такої причини далекого травня 2019 року новообраний президент розпустив Раду минулого скликання. Історія повторюється», — зазначив Железняк.

Своєю чергою політтехнолог Віталій Бала вважає, що зміни в уряді нагадують «показуху», а не справжні зміни.

Аналітик зазначає, що ключові міністри з команди Шмигаля зберегли свої посади в новому уряді Юлії Свириденко.

Реклама

«Треба було щось продемонструвати, певну зміну, ніби перезавантаження, але я це називаю фейковою зміною, бо всі ключові міністри залишаються на місцях», — підкреслив Бала.

Він наголошує, що Свириденко, яка очолювала Міністерство економіки від 2021 року, так і не виконала ключові завдання, зокрема у сфері виробництва дронів та інших стратегічних проєктів.

«Очікувати кардинальних змін від неї наразі не варто», — вважає експерт.

На його думку, справжня мета таких кадрових переставлянь — підготовка до майбутніх виборів. Однак Бала оцінює ці дії як «фальстарт», який лише розпочинає процес змін, але не несе реальних результатів.

Реклама

Політолог Володимир Фесенко в етері «Київ24» зазначив, що зміна уряду не є суттєвою, оскільки основні рішення ухвалюються в Офісі президента. За його словами, Юлія Свириденко, можлива нова прем’єрка, раніше працювала в ОП, а Денис Шмигаль був лояльним до Банкової.

Заміну планували ще рік тому, але відклали. Свириденко ефективно провела переговори зі США щодо корисних копалин, що посилило її позиції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.