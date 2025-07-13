Ймовірна відставка Умєрова: хто може стати новим очільником Міноборони

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Президент Володимир Зеленський припустив, що невдовзі ймовірні «серйозні перестановки в Кабміні». Глава держави не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.

Своєю чергою нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін пояснив, хто може стати новим головою Міноборони. Про це депутат сказав в інтерв’ю Radio NV.

«Такі люди є, безумовно. У нас законодавство забороняє призначати військового на посаду міністра оборони, наприклад. Але воно, насправді, забороняє призначати військових і на посади заступників. Але ми вже робимо вигляд, що нічого не відбувається», — каже Рахманін.

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Він визнав, що за ініціативою президента таких військових «з погонами» призначають в Міністерство оборони.

На його думку, генерал Іван Гаврилюк, якого прибрали з посади першого заступника Умєрова, цілком відповідав би цим критеріям.

Іван Гавртлюк / © Рустем Умєров

«Я, наприклад, величезний потенціал бачу у ще одного військового, чинного заступника Міністра оборони, — [Євгена] Мойсюка. По-різному до нього ставляться, це питання. Але те, що він розбирається в питаннях, з якими стикається, — 100%», — розмірковує депутат.

Євген Мойсюк

З цивільних хорошим кандидатом на посаді очільника Міноборони Рахманін називає Ігоря Фоменка — заступника міністра економіки, який був «куратором військових питань» в Міністерстві економіки.

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Ігор Фоменко / © РБК-Україна

«От такі люди, на мій погляд, потрібні. Фахові, досвідчені, компетентні, які зможуть налагодити ефективний організаційний процес, які добре розбираються і в військовій тематиці, і в законодавчій базі, і які не бояться брати на себе відповідальність. Але ще раз кажу: це не означає, що ці люди є ідеальними. От ви мене запитали, я „на око“ сказав; якщо подумаю, можу знайти ще когось. А у нас шукають не за цим принципом. У нас розглядали абсолютно різні кандидатури», — зазначає нардеп.

Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка.

Василь Малюк / © СБУ

«Але це достатньо вже давня історія, просто до ЗМІ долетіло те, що розглядалось раніше», — пояснив він.

Також розглядали кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко.

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Ігор Клименко / © МВС

«Бо вважалося, що там процеси налагоджені краще, ніж в Міноборони. І думали, що він екстраполює, масштабує те, що робив в МВС, в Міноборони. Але від цієї ідеї теж відмовилися з різних причин», — зазначив депутат.

Раніше ми писали, хто може очолити новий Кабмін та коли очікувати рішення.

Також у ЗМІ дізналися, яких міністрів можуть звільнити, крім Умєрова.