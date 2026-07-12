Відставка уряду Свириденко: хто керуватиме міністерствами — нардеп

Будівля уряду України / © ТСН

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Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив прогноз щодо майбутніх кадрових змін в українському уряді після відставки прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За його словами, вже визначено ймовірного нового главу уряду, а також сформовано попередній список міністрів, які можуть зберегти свої посади або очолити нові відомства.

Про це Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

За інформацією народного депутата, найбільш імовірним кандидатом на посаду прем’єр-міністра є Сергій Корецький, генеральний директор НАК «Нафтогаз України».

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«Премʼєр — Сергій Корецький», — написав Железняк.

Водночас, за його даними, низка членів Кабінету Міністрів, імовірно, збереже свої посади.

Хто може залишитися в уряді

За словами депутата, високі шанси продовжити роботу в Кабміні мають:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики;

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;

Денис Улютін — міністр соціальної політики;

Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів, хоча, як уточнив Железняк, її призначення «не факт».

Які міністерства можуть очолити нові керівники

Нардеп також повідомив про низку можливих кадрових перестановок.

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За його словами, в уряді знову розглядають звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Ймовірним кандидатом на його місце він назвав Миколу Трофименка.

Окрім цього, можуть відбутися зміни на посаді віцепрем’єра з питань європейської інтеграції.

«Говорять, що готується звільнення Тараса Качки. Замість нього Всеволод Ченцов, який представник України у ЄС», — зазначив Железняк.

Уряд планує реорганізацію міністерств

За інформацією депутата, так зване «мега-міністерство ресурсів» можуть розділити на два окремі відомства.

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Міністерство економіки та екології, за його словами, може очолити Олексій Соболев, а Міністерство аграрної політики — Тарас Висоцький.

Також очікується поділ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За даними Железняка, Олексій Кулеба залишить уряд, після чого створять окремі Міністерство регіонального розвитку, яке може очолити Віталій Безгін, та Міністерство інфраструктури, керівника якого поки не визначено.

Питання щодо Міноборони, МВС та Мінцифри залишаються відкритими

Нардеп зазначив, що ситуація навколо кількох ключових посад поки залишається невизначеною.

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За його словами, Міністерство цифрової трансформації планували передати Валерії Іонан, однак це залежатиме від того, чи залишиться Михайло Федоров на нинішній посаді очільника Міністерства оборони.

Також, за словами Железняка, Ігор Клименко наразі залишається основним кандидатом на посаду глави МВС, однак не виключено його можливе призначення міністром оборони.

Крім того, депутат повідомив, що Міністерство юстиції може очолити Денис Маслов.

Водночас офіційних рішень щодо нового складу Кабінету Міністрів наразі не ухвалено, а озвучені Ярославом Железняком кадрові зміни є його інформацією про ймовірний перебіг майбутнього переформатування уряду.

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко залишиє свою посаду. Її відставка автоматично потягне за собою звільнення всього Кабінету Міністрів та запустить процес повного перезавантаження уряду.

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