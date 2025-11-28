Андрій Єрмак, Володоимир Зеленський / Архівне фото / © УНІАН

Розголос про обшук антикорупційними органами у керівника Офісу Президента Володимира Зеленського — Андрія Єрмака — може мати величезні наслідки для української політичної сцени та, можливо, для мирних переговорів. Важко переоцінити значення Єрмака в українській політичній системі, адже він поєднує для президента одразу кілька ключових ролей.

Про це пише кореспондент The Guardian Шон Уокер.

«Симбіотичні» відносини та подвійна роль

Шон Уокер наголошує, що Андрій Єрмак є настільки впливовим керівником ОПУ, що люди, які знають, як функціонує президентська канцелярія, описують його відносини із Зеленським як «симбіотичні».

Єрмак поєднує для Президента одразу кілька критично важливих ролей:

найдовіреніша особа та порадник;

координатор внутрішньої політики;

контролер доступу до президента;

головна контактна особа для іноземних політиків;

головний перемовник із питань миру.

«Неймовірно впливовий оператор» та його вороги

Ті, хто мав справу з Єрмаком, як в Україні, так і за її межами, описують його як працеголіка та «неймовірно впливового оператора». Він систематично працював над набуттям політичної влади, діючи проти альтернативних центрів впливу в країні.

З таким впливом неминуче з’являються й вороги. За даними видання, небагато представників української еліти позитивно ставляться до Єрмака, хоча багато хто захоплюється його робочою етикою та політичними навичками.

Деякі іноземні політики, хоч і цінують можливість використовувати Єрмака як пряму лінію зв’язку з президентом, іноді вважали його важким співрозмовником. Наприклад, в адміністрації Трампа нібито висловлювали перевагу у спілкуванні з Рустемом Умєровим, головою Ради національної безпеки України.

Ризик звільнення

Досі Володимир Зеленський завжди чинив опір закликам звільнити Єрмака або навіть обмежити його вплив. Проте, якщо Єрмак виявиться замішаним у корупційному скандалі, ці заклики, ймовірно, стануть гучнішими.

Політично, звільнення керівника Офісу Президента може стати «найрозумнішим кроком» Зеленського, наголошує автор статті. Але ті, хто знає обох політиків, стверджують, що їхні стосунки настільки близькі, що уявити такий крок президента досі було вкрай важко.

«Я припускаю, що теоретично Зеленський міг би функціонувати без нього, але на практиці я не можу собі цього уявити», — цитує видання колишнього українського високопосадовця, який говорив про це кілька місяців тому.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента після поданої заяви та обшуків НАБУ. Указ президента вже підписано.