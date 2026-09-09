Відставка Єрмака та "Вероніка феншуй": Стефанішина розповіла про реакцію США

У Вашингтоні цікавились подробицями справи Єрмака та участю в ній ворожки / © ТСН

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Кейс із відставкою та оголошенням підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку став дуже гучним у Сполучених Штатах, оскільки він роками курував американський напрямок. Закордонних партнерів особливо здивували оприлюднені прокурорами матеріали щодо кадрових консультацій посадовця з жінкою на ім’я “Вероніка феншуй”.

Про це розповіла колишня посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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Реакція США на справу Єрмака

За словами Стефанішиної, ексочільник Офісу президента мав контакти у Вашингтоні на найвищому рівні, а його відставка відбулася всього через кілька тижнів після перемовин у Женеві щодо 28-пунктного мирного плану. Оприлюднені українським слідством телефонні розмови та листування неабияк спантеличили американських чиновників.

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«Він насправді був тією людиною, яка підіймала слухавку і телефонувала держсекретарю Рубіо, і держсекретар Рубіо розмовляв з ним», — зазначила Ольга Стефанішина.

Експосолка зауважила, що в Україні суспільство переважно посміялося з новин про призначення міністрів за допомогою астрології. Однак американська сторона сприйняла цю інформацію максимально серйозно, оскільки вона прозвучала з вуст офіційного прокурора в суді.

«В Америці цю інформацію розглядають як частину судового процесу і як те, в чому звинувачують Єрмака», — розповіла колишня урядовиця.

Закордонні візаві постійно запитували в українських представників, ким є ця жінка і чому її роль настільки важлива для державного управління. На їхнє переконання, подібні нетипові деталі у кримінальному провадженні викликають занепокоєння щодо процесів ухвалення рішень на найвищому рівні.

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Ким виявилася “Вероніка феншуй”

Під час судових засідань сторона обвинувачення справді заявила, що Андрій Єрмак міг узгоджувати призначення топпосадовців на основі порад контакту «Вероніка феншуй Офіс». Слідство стверджує, що вибір кандидатур на посади прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я та керівника Держуправління справами безпосередньо залежав від їхніх дат народження.

Журналісти швидко встановили, що під цим псевдонімом приховується киянка Вероніка Анікієвич, яка позиціонує себе як професійна консультантка з астрології. Жінка веде тематичний телеграм-канал та від 2024 року офіційно зареєстрована як фізична особа-підприємець для надання індивідуальних послуг.

У розмові з журналістами Андрій Єрмак відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

Адвокат колишнього високопосадовця Ігор Фомін заявив, що спілкування Андрія Єрмака з Веронікою Анікієвич мало винятково особистий характер.

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