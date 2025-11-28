Відставка Єрмака за день до переговорів у США: як це вплине на мирний план для України

Андрій Єрмак / © скриншот з відео

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подав у відставку за день до запланованої поїздки до Маямі для переговорів із командою президента США Дональда Трампа щодо мирного плану для України.

Про це повідомляє Axios з посиланням на українських чиновників.

Очікувалося, що Єрмак разом із кількома радниками президента Володимира Зеленського прибуде до Маямі на цих вихідних і проведе переговори з посланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Єрмак очолював українську переговорну групу щодо мирного врегулювання з Росією. Минулі вихідні він провів у Женеві, де обговорював мирний план з делегацією США на чолі з сенатором Марко Рубіо.

За словами українських чиновників, метою поїздки було досягти узгодження між Україною та США перед тим, як Віткофф і Кушнер відправляться до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Однак український чиновник підкреслив, що, хоча відставка Єрмака ставить переговори під питання, вона не вплине на позицію України щодо припинення війни, визначену президентом Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента після поданої заяви та обшуків НАБУ. Указ президента вже підписано.