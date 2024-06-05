Відсторонення Гізо Углави із НАБУ може бути спецоперацією Росії – політолог

Формат, за яким відбулося відсторонення першого заступника директора НАБУ Гізо Углави від виконання обов'язків, дуже нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема Росія.

Таке припущення зробив політичний експерт Євген Магда. Метою цієї спецоперації, на його думку, є розвал України зсередини, а також ускладнення співпраці з міжнародними партнерами.

«Наприкінці травня у НАБУ сталася надзвичайна подія: першого заступника директора Гізо Углаву усунули від виконання обов’язків. Цей крок може спричинити важкі наслідки не лише для системи антикорупційних органів», - пише Магда.

Ці наслідки, за його словами можуть витікати з того, що Углаву на місце першого заступника НАБУ дев'ять років тому просували та підтримували американці, які фактично курували створення в Україні антикорупційної системи.

Протягом дев’яти років, зазначає експерт, Углаву неодноразово намагалися похитнути, проте ці спроби успіху не мали.

Але у травні 2024 року відсторонення заступника директора НАБУ, за висновком Магди, дивним чином співпало з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, коли голова американської дипломатії закликав Україну більш активно боротися з корупцією.

«І тут Углаву показово відсувають вбік, демонструючи, що побажання Вашингтона для Києва нічого не варті», - наголошує експерт.

Він не виключає, що після двох місяців відсторонення Углаву, якого затвердили американці, все ж таки «тихенько» звільнять, а громадськості це піднесуть як чергову боротьбу з корупцією та «очищення лав».

«Ми це вже проходили. Однак така ситуація з Углавою вдарить по співпраці з міжнародними партнерами, особливо американцями», - попереджає аналітик.