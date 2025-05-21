Відступ Трампа від війни в Україні: експерт назвав фатальні наслідки

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп від початку свого другого терміну активно «вліз» у війну Росії проти України, тож нині його вихід має вигляд як визнання неспроможності. І це сильно руйнує не лише американські інтереси, але й загалом картину світу.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і бізнес-школи УКУ, підприємець та громадський діяч Валерій Пекар.

Пекар зауважив, що він одразу після президентських виборів у США, ще задовго до інавгурації, описав найбільш імовірний сценарій політики Трампа. Експерт прогнозував, що американський лідер одразу скине усі проблеми війни в Україні на Європу та заявить, що має важливіші справи в інших місцях. Тож, за словами Пекара, не варто було сподіватися на американську допомогу і тим більше на безпосередній тиск на президента Росії Володимира Путіна.

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«Але я був певен, що це станеться незабаром після інавгурації, тож Трамп збереже переможний вигляд та гідність лідера першої країни світу. Що це матиме вигляд як стратегічне рішення, корекція пріоритетів Америки. Попервах було схоже на те: виступ Венса в Мюнхені, розмови Трампа про Гренландію, Канаду, Мексику й Панаму. Натомість вихід з ролі старшого брата стався через чотири місяці, наповнені переговорами, дзвінками, місіями, проєктами угод, виступами, інтерв’ю тощо», — констатував громадський діяч.

Він акцентував, що замість відсторонитися від війни в Україні Трамп активно в неї «вліз» і щодня приділяв їй увагу.

«Тож нині вихід має вигляд як визнання неспроможності. І це сильно руйнує не лише американські інтереси, а й загалом картину світу, в якій є дорослі в садочку. Такий поворот не лише підвищує ризики навколо Тайваню й Ізраїлю, а й створює нові зони ризиків у ще небачених місцях», — пояснив Пекар.

Якими є загрози для України?

Він також назвав негативи внаслідок такої політики Трампа для України. Йдеться про меншу кількість уваги світу до війни, більшу кількість втрат, втоми та розчарувань. Водночас експерт назвав позитивним для України той факт, що «Європа мала час прокинутися». Досвід України став ще ціннішим для інших країн, а Росія стала ще ближчою до свого кінця, вважає викладач.

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«Не зачаровуймося, не розчаровуймося, не втрачаємо надію, підтримуємо Сили оборони», — резюмував Пекар.

Нагадаємо, 19 травня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Замість того, аби натиснути на Росію задля припинення вогню у війні проти України, президент США після розмови заявив, що Київ та Москва мають самостійно домовлятися про мир. Хоча раніше Трамп стверджував, що лише він здатний покласти край цій війні, поговоривши з російським диктатором. Очільник Білого дому також повідомив, що США не приєднаються до нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Ба більше, Трамп уже заговорив про торговельні відносини з Москвою після завершення війни.