"Відсутня логіка": МЗС відповіло на звинувачення Росії в ударі по ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Росії про нібито атаку України на Запорізьку атомну електростанцію (АЕС).

У відомстві назвали ці заяви черговою інформаційною операцією, приуроченою до засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Розцінюємо ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС — незаконної російської окупації станції», — йдеться в офіційній заяві.

У МЗС зазначили, що в «російських заявах відсутня логіка, оскільки не зрозуміло, чому Україні потрібно завдавати удари по власній станції на власній території, яку вона прагне повернути під свій контроль».

Нагадаємо, 30 травня представники російської державної корпорації «Росатом» поширили інформацію про нібито удар України по Запорізькій АЕС.

Сили оборони Півдня у відповідь на звинувачення Росії наголосили, що РФ продовжує використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій.

Заяви про нібито удар ЗСУ по об’єктах ЗАЕС там назвали черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії.

«Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах», — наголосили військові.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ намагається цією брехнею перекрити як власний удар по багатоповерхівці в Румунії, так і факт атаки на саркофаг ЧАЕС в 2025-му.

