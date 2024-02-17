"Відсутність докорів сумління межує з патологією": суд оштрафував Трампа на 450 мільйонів доларів за шахрайство

Рішення у справі про цивільне шахрайство Дональда Дж. Трампа може коштувати йому всіх наявних коштів.

Нью-йоркський суддя завдав нищівної поразки у справі про цивільне шахрайство Дональда Дж. Трампа, визнавши колишнього президента США винним у змові з метою маніпулювання його власним капіталом і зобов’язавши його сплатити штраф у розмірі майже 355 мільйонів доларів плюс відсотки, які можуть знищити його весь запас готівки.

Про це пише The New York Times.

"Рішення судді Артура Ф. Енгорона завершує хаотичну, багаторічну справу, у якій генеральний прокурор Нью-Йорка виставив на суд фантастичні заяви пана Трампа про багатство. За відсутності складу присяжних влада була в руках лише судді Енгорона, і йому було важко: суддя озвучив низку покарань, які загрожують бізнес-імперії колишнього президента, оскільки він одночасно бореться з чотирма кримінальними переслідуваннями та прагне повернути собі Білий дім", - пише видання.

Суддя Енгорон заборонив Трампу на три роки обіймати високі посади в будь-якій нью-йоркській компанії, включаючи частини його власної організації Trump. Він також наклав дворічну заборону на дорослих синів колишнього президента та зобов’язав їх виплатити понад 4 мільйони доларів кожному. Один із них, Ерік Трамп, є фактичним виконавчим директором компанії, і це рішення ставить під сумнів, чи зможе хтось із членів сім’ї керувати бізнесом найближчим часом.

За словами генерального прокурора Летиції Джеймс, суддя також постановив сплатити значні відсотки, збільшивши штраф для колишнього президента до 450 мільйонів доларів.

Суддя Енгорон розкритикував пана Трампа та інших обвинувачених за те, що вони роками відмовлялися визнати свою провину. «Їхня повна відсутність розкаяння та докорів сумління межує з патологією», — сказав він.

Водночас. Трамп буде оскаржувати фінансовий штраф, але протягом 30 днів йому доведеться або віддати гроші, або забезпечити заставу. Рішення не зробить його банкрутом, тому що більша частина його багатства знаходиться в нерухомості, яка в цілому коштує набагато більше, ніж штраф.

Трамп також проситиме апеляційний суд скасувати обмеження щодо нього та його синів щодо керування компанією на час розгляду справи.

Аліна Хабба, одна з адвокатів пана Трампа, у своїй заяві схарактеризувала це рішення як «явну несправедливість — зрозумілу й просту». Вона додала, що «враховуючи серйозні ставки, ми віримо, що апеляційна палата скасує цей кричущий вердикт».

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з російських пропагандистів президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче бачити Джо Байдена на чолі Білого дому. Експрезидент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву у відповідь. Одіозний політик, якого часто звинувачують у симпатіях Путіну, заявив, що саме він знає, як допомогти Україні не програти у війні з РФ.

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на наданні допомоги Україні у вигляді кредиту, оскільки ухвалення подальшої підтримки залишається в глухому куті в Конгресі.

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