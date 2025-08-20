Відсутність Польщі на переговорах у Білому домі викликала суперечку між урядом і президентом

Відсутність Навроцького на зустрічі лідерів ЄС з Трампом та Зеленським спричинила політичну сварку

Відсутність представників Польщі на переговорах щодо України, які відбулися у Вашингтоні за участі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, викликала суперечку між польським урядом та Канцелярією президента.

Про це пише PAP.

У зустрічі в Білому домі також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб.

Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у соцмережі X, що на зустріч у Білий дім запрошує президент США, з яким президент Кароль Навроцький має «привілейовані відносини». Він закликав їх «використовувати на користь Польщі та Європи».

У відповідь міністр Канцелярії президента Марцін Пшидач написав, що «дискусія щодо участі у спільній із президентом України Володимиром Зеленським візиті так званої коаліції охочих до США відбувалася за участю міністра Радослава Сікорського. Міністр закордонних справ Республіки Польща не заявив про готовність Польщі взяти участь у цьому візиті».

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у форматі «коаліції охочих» Польщу вже давно представляє уряд.

«А президент Польщі є (…) єдиним лідером держави в Європі сьогодні, який у близькому часі, 3 вересня, матиме зустріч з президентом Дональдом Трампом», — сказав він.

Навроцький також додав, що під час зустрічі з Трампом питання безпеки та миру в Україні «будуть одним з дуже важливих пунктів».

Політична суперечка викликала різну реакцію всередині країни. Представники опозиційної партії «Конфедерація» назвали відсутність Польщі на зустрічі доказом того, що допомога Україні «не окупилася» та що це наслідок «політичного романтизму» щодо України. Про це пише Wyborcza. Один з лідерів партії, Славомір Ментцен, ще під час президентської кампанії активно виступав проти допомоги Україні, стверджуючи, що поляки не мають інтересу платити за «соціал для українців».

З іншого боку, політики правлячої коаліції відкидають ці звинувачення. За словами представниці партії «Громадянська платформа» Катажини Кєрзек-Коперської, відсутність польського представника була наслідком некомпетентності радників президента, а не зовнішньополітичною поразкою. Вона наголосила, що «припинити допомагати Україні — це як вистрілити собі в ногу» і що безпечна Україна означає безпечну Польщу.

Урядові джерела повідомили, що зустріч у Вашингтоні проходила в тому ж форматі, що й попередні онлайн-розмови лідерів європейських країн. Тоді Польщу представляв президент Навроцький. Однак на нараді європейських лідерів, яка відбулася в неділю, Польщу представляв віцепрем’єр та голова МЗС Радослав Сікорський.

