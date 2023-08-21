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Відсутність Путіна на саміті БРІКС показує його міжнародну ізоляцію - СNN

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відсутність Путіна на саміті БРІКС показує його міжнародну ізоляцію - СNN

Путін / Associated Press

Диктатор намагається налагодити звʼязки з Китаєм та Іраном.

Російська влада перебуває в ізоляції про що свідчить відсутність диктатора Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці.

Про це повідомляє видання СNN.

У статті зазначається, що раніше російський диктатор був людиною, на яку було варто звертати увагу, але після початку повномасштабного вторгнення до України світ почав сприймати його зовсім по іншому. Путін випадає зі світової політики.

Журналісти видання зазначили, що диктатор намагається налагодити звʼязки з Китаєм та Іраном, а також не варто забувати про Білорусь. При цьому Путін раніше говорив, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за мою присутність зараз у Росії".

Разом з тим неявка на саміт показує, що російська влада знаходиться в ізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін злякався їхати на Генасамблею ООН у складі делегації від РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден висміяв Путіна та заявив про програш Росії у війні проти України.

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Дата публікації
Перегляди
107
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