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Відсутність рішення Конгресу США про допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю

Відсутність рішення Конгресу США про допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю

Ситуація заважає задовольняти найбільш нагальні потреби України на полі бою / Фото: Associated Press

Поточна нестача фінансування змусила призупинити вилучення додаткових озброєнь

Відсутність рішення Конгресу США про подальшу допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю й боєприпаси, обслуговувати озброєння, які були надані раніше.

Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ. 

«Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з огляду на наслідки для нашої власної бойової готовності. І це, звісно, заважає нам задовольняти найбільш нагальні потреби України на полі бою, включно з артилерійськими снарядами, протитанковою зброєю, засобами ППО», - зауважив представник оборонного відомства США.

Відсутність додаткового фінансування заважає обслуговуванню озброєння та обладнання, наданих Україні раніше.

«Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо (законодавців – ред.) якомога швидше забезпечити додаткове фінансування», - резюмував речник Пентагону.

Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня. 

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