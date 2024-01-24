Відсутність рішення Конгресу США про допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю

Відсутність рішення Конгресу США про подальшу допомогу Україні впливає на спроможності Пентагону передавати ЗСУ зброю й боєприпаси, обслуговувати озброєння, які були надані раніше.

Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з огляду на наслідки для нашої власної бойової готовності. І це, звісно, заважає нам задовольняти найбільш нагальні потреби України на полі бою, включно з артилерійськими снарядами, протитанковою зброєю, засобами ППО», - зауважив представник оборонного відомства США.

Відсутність додаткового фінансування заважає обслуговуванню озброєння та обладнання, наданих Україні раніше.

«Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо (законодавців – ред.) якомога швидше забезпечити додаткове фінансування», - резюмував речник Пентагону.

Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.

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