Відсутність спільного документа та очікування візиту Шольца: чим закінчилися переговори радників "нормандської четвірки" у Берліні

Єрмак зауважив, що сторони готові до перемовин.

У Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", у якій взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Під час перемовин, які тривали дев'ять годин, відбулася тривала дискусія, під час якої сторони були єдиними в тому, що необхідно розблокувати і активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оцінив результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". Він сказав, що під час обговорення представники Франції, України, Росії та Німеччини "не дійшли до спільного документа".

Про це він зауважив під час брифінгу 11 лютого.

Єрмак додав, що обидві сторони готові до перемовин, лунали й заяви щодо виконання Мінських угод.

Також були висловлені сподівання, що на наступному засіданні радників "нормандського формату" буде розблоковане питання щодо обміну полоненими, а від прогресу в "нормандському форматі" залежить процес деескалації. До того ж Україна повинна отримати певні гарантії щодо енергетичної безпеки.

"Але хотів би сказати, було б дуже добре, аби на другу зустріч в "нормандському форматі", після тривалої перерви, ми б змогли також щось узгодити. Бажання таке, але сьогодні відбулося так, як відбулося", - сказав Єрмак.

Тому Єрмак анонсував нові зустрічі радників "нормандської четвірки".

Він розповів, що на перемовин сторони заявили про важливість режиму припинення вогню на Донбасі.

"Всі сьогодні виразили повну прихильність, незалежно від будь-яких умов, до режиму припинення вогню. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню є дійсно можливість продовжувати перемовини", — сказав керівник ОП.

Загалом Україна налаштована на ефективні результати перемовин у "нормандському форматі", проте 10 лютого під час зустрічі радників лідерів країн, цього не сталось.

В Офісі президента повідомили, що "під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів задля активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу. Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати перемовини в "нормандському форматі", а також погодилися з необхідністю розблокування роботи Тристоронньої контактної групи".

Наостанок брифінгу Єрмак заявив, що радники "нормандської четвірки" розмовляли про підготовку зустрічі лідерів цього формату.

"Всі сторони "нормандської четвірки" говорять про те, що треба підготувати і зробити можливою зустріч лідерів. Я зараз не можу сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемося у форматі політичних радників, думаю, дуже скоро. Ми не будемо зупиняти цей процес. Ми не визначили ще де, але цей процес точно буде відбуватися. Ми точно будемо продовжувати говорити", – запевнив очільник Офісу президента.

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Туреччині. Для України важливо, щоб переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі були результативними.

Також Єрмак анонсував візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України вже наступного понеділка - 14 лютого. Під час візиту передбачена зустріч німецького посадовця з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у Берліні 10 лютого відбулась зустрічі політичних радників лідерів країн “нормандського формату”.

Попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї Андрій Єрмак заявив про реанімацію "нормандського формату". Представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч "непростою" і заявив, що її основною метою була "інвентаризація різних прочитань Мінських угод".

Нині ж заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак запевнив, що проведення наступної зустрічі радників лідерів "нормандського формату" залежить від того, чи обговорюватимуть політичні умови щодо Донбасу в ТКГ. У РФ чекають від України виконання "джентльменської угоди" для призначення дати нормандських переговорів.

Яку мету переслідує Україна на переговорах у Нормандському форматі в Берліні