Відведення військ Росії не підтверджується: Резніков повідомив, що насправді відбувається біля кордонів України

За словами Резнікова, загроза вторгнення РФ все ж невисока.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

Про це він заявив у Раді під час години запитань до уряду.

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За даними голови Міноборони, зараз біля українського кордону перебуває орієнтовано близько 129 тисяч російських військ наземного компонента, а разом з авіацією та морським контингентом – 149 тисяч.

"Цього (відведення. - Ред.) не відбувається, триває переміщення сил та засобів. По-друге, ми зараз спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом із морським і авіаційним компонентом їхня кількість становить 149 тисяч", - сказав Резніков.

Він уточнив, що зараз можуть бути різні дати та сценарії вторгнення РФ, але ЗСУ все прорахували та готові до них. Утім, він вважає, що можливість нападу наразі оцінюється Україною як невисока.

Водночас Резніков заявив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, як це було в Грузії.

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