Відвернути увагу від України: Путін за дві години може "відрізати" НАТО від країн Балтії

Відвернути увагу від України: Путін за дві години може "відрізати" НАТО від країн Балтії

Росія може виштовхнути мігрантів на кордон між Литвою та Польщею, щоб розпалити сутички.

Росія може використати мігрантів з Білорусі для захоплення Сувалкського коридору, щоб відрізати країни Балтії від НАТО.

Про це інформує британське видання The Times.

Сувалкський коридор — це майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. Саме ця єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі. У разі війни з Росією його захоплення закриє союзникам Альянсу шлях сушею до країн Балтії.

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"Росія може виштовхнути мігрантів в коридор і розпалити сутички. Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю", — припускають у виданні.

З посиланням на джерела в Україні, The Times пише, що таку операцію Кремль може здійснити всього лиш за дві години.

Зазначається, що такі дії Москви зможуть відвернути увагу НАТО від підготовки російського вторгнення до України.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що у разі потреби до Латвії можуть швидко відправити понад 40 тисяч солдатів НАТО.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО.

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