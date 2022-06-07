"Відверта брехня": МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні

"Відверта брехня": МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні

Співрозмовник одного з російських засобів масової пропаганди заявив, начебто влада РФ готова була зупинити війну ще в березні під час переговорів з українською делегацією в Анталії. В МЗС України спростували цей нібито факт, назвавши таку заяву черговим "вкидом російської пропаганди".

Єдиним питанням, яке порушував голова МЗС України Дмитро Кулеба на відповідній зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя.

Про це заявив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, опублікувавши свій коментар у мережі 7 червня.

Що заявило російське джерело?

"Москва була готова зупинити спецоперацію ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії. Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", – розповів співрозмовник одного з російських видань.

Що відповіли в МЗС України?

"Відверта брехня. В березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба і Лавров. Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни", – повідомив Ніколенко.

Він також назвав це "черговим вкидом російської пропаганди". За словами дипломата, РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів у Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України.

"Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців", – наголосив речник українського МЗС.

Він нагадав слова Кулеби про те, що зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти держави.

"Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також іще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго", – резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, Україна воліла б, щоб ЄС включив до сьомого пакета санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії.

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