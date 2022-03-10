"Відверта брехня": на іноземних ресурсах з'явилася стаття про переслідування євреїв на Житомирщині

"Відверта брехня": на іноземних ресурсах з'явилася стаття про переслідування євреїв на Житомирщині

В Службі безпеки України попереджають про фейки.

На закордонних ресурсах почали розміщувати брехливу статтю про нібито переслідування євреїв у Житомирській області.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Черговий фейк від російської пропаганди", - наголошують в СБУ. У статті зазначається, мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

Своєю чергою, головний рабин Житомира Шломо Вільгельм також спростовує інформаці. Він закликає довіряти лише перевіреним джерелам.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії",- заявив він.

ТСН.ua

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