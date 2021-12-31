Відверта та ділова розмова про безпеку: що заявили у Кремлі про переговори президентів США та Росії

Відверта та ділова розмова про безпеку: що заявили у Кремлі про переговори президентів США та Росії

Загалом розмова мала відвертий і діловий характер і, безумовно, була корисна обом сторонам.

Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена мала відвертий і діловий характер, вона була корисна обом сторонам.

Про це заявили у Кремлі.

Головною темою бесіди стали питання реалізації досягнутої під час відеоконференції 7 грудня домовленості щодо запуску переговорів щодо надання юридичних гарантій забезпечення безпеки.

"Акцентовано, що безпека кожної країни може бути забезпечена лише на основі суворого дотримання принципу неподільності безпеки", — зазначається у повідомленні.

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"Висловлено взаємну готовність до серйозного та змістовного діалогу з зазначених питань. Підтверджено, що переговори відбудуться спочатку в Женеві 9-10 січня, а потім у рамках Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня. 13 січня — розпочнуться дискусії і в ОБСЄ. Президенти домовилися тримати під особистим контролем перебіг дискусій на згаданих переговорних треках і особливо у двосторонньому форматі — з прицілом на якнайшвидше досягнення конкретних результатів", — йдеться у ньому.

У Кремлі зазначили, що в цьому контексті Байден підкреслив особливу відповідальність Росії та США за забезпечення стабільності в Європі та світі загалом, а також те, що Вашингтон не має намірів розгортати на території України ударні наступальні озброєння.

"З російської сторони була дана вичерпна відповідь на знову згаданий Джозефом Байденом варіант прийняття "масштабних" санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Зокрема, сказано, що це стало б серйозною помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин", – повідомляє пресслужба.

Також президенти обмінялися новорічними привітаннями та найкращими побажаннями.

Раніше Байден заявив Путіну, що США та їхні союзники дадуть відповідь, якщо Росія увірветься в Україну. Байден наголосив, що суттєвий прогрес у діалогах може статися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Санкції, ядерна війна та контроль переговорів у Женеві стали основними темами переговорів Путіна та Байдена за версією росЗМІ.

Раніше у Кремлі заявили, що російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відомо, що після цієї розмови президент США поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. Поки що точної дати переговорів Байдена та Зеленського ще немає.

Це вже друга розмова глав США та Росії цього місяця. 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін провели зустріч із відеозв'язку.

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