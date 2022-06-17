"Відвойовувати шматки землі": Кулеба розповів, коли на фронті настане ключовий момент

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна якнайшвидше отримати достатньо важкого озброєння від Заходу, щоб переламати ситуацію на Донбасі на свою користь.

Водночас міністр зазначив, що успіхи Росії та "гучні заголовки" ­– обмежені та є наслідками великих втрат.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

"Ключовий момент настане, коли наші Збройні сили за допомогою наданих Заходом систем залпового вогню знищать російську артилерію, переломивши ситуацію на користь України на всій лінії фронту. Після цього наші війська прагнутимуть відвойовувати шматки землі, змушуючи росіян відступати то там, то тут", – розповів Кулеба.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українським військовим потрібне швидке посилення за рахунок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо, щоб зупинити війська РФ. Тоді буде завдання оперативно вийти на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого.

Втрати росіян станом на 17 червня

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