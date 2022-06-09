"Відзначився": Арестович показав непристойний знак в прямому ефірі (відео)

Арестович різко віповів "будівничим віртувальної реальності у Росії і їхнім помічникам у Європі".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі показав непристойний жест рукою на адресу Росії та тим, хто негласно підтримує кремлівський режим у Європі.

Так Арестович "відзначився" у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Всі будівничим віртувальної реальності у Росії і їхнім помічникам у Європі, які радісно видають ці віртуальність за реальність на полі бою і політичну реальність, я можу отак показати, як один раз вже показував", – зазначив представник ОП, супроводжуючи свої слова непристойним жестом.

Він наголосив, що Україна керуватиметься виключно національними інтересами і реальністю на полі бою.