"Відзначився": Арестович показав непристойний знак в прямому ефірі (відео)

Арестович різко віповів "будівничим віртувальної реальності у Росії і їхнім помічникам у Європі".
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі показав непристойний жест рукою на адресу Росії та тим, хто негласно підтримує кремлівський режим у Європі.
Так Арестович "відзначився" у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Всі будівничим віртувальної реальності у Росії і їхнім помічникам у Європі, які радісно видають ці віртуальність за реальність на полі бою і політичну реальність, я можу отак показати, як один раз вже показував", – зазначив представник ОП, супроводжуючи свої слова непристойним жестом.
Він наголосив, що Україна керуватиметься виключно національними інтересами і реальністю на полі бою.
Раніше Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона.
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