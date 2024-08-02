Виграли всі, крім України: експерт пояснив, чому Путін пішов на угоду з Байденом про обмін ув’язнених

За оцінками експерта, "виходить, що Байден – це дуже зручний партнер для Путіна".

Президент Росії Володимир Путін погодився на угоду з президентом США Джо Байденом про масштабний обмін ув’язненими, додавши таким чином американському лідеру та віцепрезидентці Камалі Гарріс політичного посилення. Усе тому, що у разі президентства Дональда Трампа "така угода здавалась би майже невиконуваною".

Таку думку експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін висловив на своїй Facebook-сторінці.

Експерт прокоментував масштабний обмін ув’язненими між Заходом та Росією, який відбувся 1 серпня.

Також читайте Дружина Сенцова зіграла роль у масштабному обміні ув’язненими між США та РФ

"Питання, яке мене турбувало – чому Путін пішов на угоду з Байденом саме зараз, надавши Байдену і Гарріс таке політичне посилення?" – зазначає Золотухін.

Він звернув увагу, що американський журналіст Еван Гершкович був затриманий 29 березня 2023 року. Колишній американський морпіх Пол Уілан "сидів" ще від грудня 2018 року. Російський вбивця Вадим Красіков перебував у в’язниці від 2020 року. Експерт переконаний, що Гершковича "взяли у заручники, щоб посилити переговорну позицію". Так само, як раніше – американську баскетболістку Бріттні Грайнер та ізраїльтянку Нааму Іссахар.

"Навального вбили через майже рік після початку розмов щодо повернення Красікова в Росію. Очевидно, що угода конструювалася багато місяців. Причому, як сказав Джейк Салліван на вчорашній пресконференції, України та українського кейсу взагалі не існувало в цьому процесі. Це була абсолютно паралельна діяльність Білого Дому і особисто Байдена та, по суті, Білла Бернса", – йдеться у дописі Золотухіна.

Читайте провідні новини дня:

Він звернув увагу, що реалізація угоди про обмін ув’язненими відбулася саме тоді, коли після значного ослаблення позицій демократів і кризи зі зняттям Байдена з президентських виборів, кандидат від республіканців Дональд Трамп почав поступатися позиціями.

"Парадокс ситуації, на мій погляд, полягає в тому, що таку угоду для Путіна міг сконструювати виключно Байден. За Трампа росіяни не змогли б отримати "своїх" шпигунів одночасно з Німеччини, Словенії, Норвегії, Польщі і США. Трамп не зміг би переконати Берлін в тому, що необхідно розширити рамку і увійти у етично складний ціннісний конфлікт щодо звільнення вбивці на велосипеді", – пояснив експерт.

Він додав, що Путін нібито критикує європейські держави, говорячи про те, що усі вони здійснюють політику у фарватері Вашингтона. Однак інша конфігурація була б для президента РФ набагато важчою.

"Виходить, що Байден – це дуже зручний партнер для Путіна. Бо при Трампі така угода здавалась би майже невиконуваною. І, якщо б Путін відклав фіналізацію до виборів у США, хто знає, яким би чином склалися зірки", – дійшов висновку Золотухін.

"В общім, від угоди, здається, виграли усі. Якщо не враховувати Україну, звичайно", – резюмував експерт.

Нагадаємо, США та Росія провели 1 серпня масштабний обмін ув’язненими. Загалом було обміняно 26 людей, із яких російській стороні було передано 10 осіб, а західним країнам – 16.

Читайте також: