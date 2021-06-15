"Вигризли в останній момент згадку про ПДЧ": Кулеба перелічив три важливі моменти саміту НАТО для України

Кулеба заявив, що Київ розраховує отримати ПДЧ в НАТО в наступному році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи підсумки саміту НАТО в Брюселі, заявив, що ще за кілька днів до нього у тексті декларації не було згадки про ПДЧ для України, яка у результаті увійшла до схваленого документа. Тепер він очікує на отримання Україною ПДЧ в НАТО вже у 2022 році, оскільки держава для цього вже здійснила достатньо реформ.

Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, ця декларація особлива і тим, що ще за кілька днів до саміту Альянс не мав наміру згадувати у своєму рішенні про ПДЧ для України.

"Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів", - зазначив Кулеба.

Крім того, він наголосив, що у деклараціях попередніх самітів НАТО у 2014, 2016 та 2018 члени НАТО не згадували про ПДЧ для України.

"Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку", - зауважив голова МЗС.

Також, на думку Кулеби, ця декларація має значно ширший контекст, бо фактично це "план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, зокрема України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії".

"Тож якщо врахувати контекст, це дуже добра для нас декларація. Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році. Для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ. Коли нам кажуть: "Давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: "Скільки ще?", - написав Дмитро Кулеба.

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Очільник МЗС наголосив, що Україна повинна продовжувати реформи, але не має "миритися з тим, коли окремі держави-члени НАТО використовують реформи в Україні як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію".

"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головною перепоною для надання Україні ПДЧ в НАТО є небажання деяких країн надсилати відповідний сигнал Російській Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

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