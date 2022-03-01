"Виходьте на площі та засудіть війну відкрито": Ляшко звернувся до російських медиків "з чітким посланням"

Міністр опублікував емоційний пост у соцмережі.
Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають та працюють у Російській Федерації.
Як лікар до лікарів, як міністр охорони здоров'я України, звертаюся до вас. Звертаюсь не з проханням, а з чітким посланням!
Ви ще напевно думаєте, що в Україні проводиться якась «військова операція», яка не має жодного відношення до вас чи вашої роботи?
Це не так!
В Україні триває війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента.
Це тероризм, бо ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють у машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають доправити ліки та продукти харчування до лікарень, убили вже 16 дітей (ще 45 дітей із різними ступенями поранень врятували наші медики ), …
Але навіть на шосту добу війни, ви, котрі давали клятву Гіппократа і обіцяли «чисто і непорочно проводити своє життя і своє мистецтво», просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи.
Ви не вжили жодних дій, щоб засудити і зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег за професією, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерть невинних громадян.
Ви продовжуєте думати, що це десь там і це вас не стосується.
Це не "там". Це тут! У вільній та незалежній Україні, що підтримується всім цивілізованим світом!
А ви, лікарі та вчені, вже найближчим часом відчуєте дію санкцій, запроваджених світовою спільнотою проти вашої держави, які намагаються стримати цей шалений марш.
Незабаром і ви відчуєте, що таке бути без ліків провідних світових виробників, які не приїдуть до вас у країну, яку ігнорує весь світ.
Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, що прийшли з вашої країни, не можу доставити ліки в міста, на коліях і околицях яких відбуваються бойові дії. Ліки, які мали б врятувати чиєсь життя.
Скоро і Ви дивитиметеся в очі своєму пацієнтові, якому не зможете допомогти, і задумаєтеся, чому я не вийшов 24, 25, … лютого або 1 березня на площу з вимогою зупинити війну.
Вас уже виключають із світових професійних медичних асоціацій. Вас позбавлять можливості публікуватись у світових наукових журналах. Вас вже позбавили можливості відвідати більшість країн світу та взяти участь у світових конгресах та побачити інноваційні розробки медичної галузі.
Якщо вас це влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України.
Якщо ні, і ви хочете й надалі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилося в серці те, що має кожен наш український медик, виходьте на площі своїх міст.
Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам українцям врятувати світ!
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.