Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Викликає подив": в Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Викликає подив": в Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною

Тель-Авів / Associated Press

Ємак наголосив, що народи світу підтримують українців у боротьбі з агресором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував рішення Ізраїлю про скасування безвізового режиму з Україною. 

Про це він написав у Facebook. 

Єрмак наголосив, що українці вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні.

"Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення. Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - наголосив Єрмак. 

Голова Офісу президента додав, що народи світу підтримують українців у боротьбі з російським агресором. Він додав, що політики повинні прислуховуватись до думки своїх громадян. 

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться - всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", - наголосив Єрмак. 

Читайте також:

Володимир Зеленський: "Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії"

Володимир Зеленський: "Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії"
Наступна публікація