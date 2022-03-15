"Викликає подив": в Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною

"Викликає подив": в Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною

Ємак наголосив, що народи світу підтримують українців у боротьбі з агресором.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував рішення Ізраїлю про скасування безвізового режиму з Україною.

Про це він написав у Facebook.

Єрмак наголосив, що українці вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні.

"Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення. Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - наголосив Єрмак.

Голова Офісу президента додав, що народи світу підтримують українців у боротьбі з російським агресором. Він додав, що політики повинні прислуховуватись до думки своїх громадян.

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться - всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", - наголосив Єрмак.

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