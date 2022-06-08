"Викликають великий жаль": посол України розкритикував Меркель за її заяви про політику щодо РФ

"Викликають великий жаль": посол України розкритикував Меркель за її заяви про політику щодо РФ

Посол України Андрій Мельник розкритикував колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за виправдання нею своєї політики щодо Росії після 16-ти років перебування на посаді.

Український дипломат зазначив, що, на жаль, у першому після зміни уряду ФРН інтерв'ю Меркель не було і "натяку на самокритику".

Про це пише Spiegel Online.

"Викликають подив заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії і надто м'яке ставлення до диктатора Путіна", – сказав Мельник.

Меркель у розмові з журналістом 7 червня захищала свій курс щодо Росії від жорсткої критики протягом останніх місяців.

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", – сказала колишня канцлерка.

Посол України заперечив їй та зазначив, що як тоді могло трапитися, що РФ змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Москви "була такою крутою" в останні кілька десятиліть.

Мельник сказав, що теперішні заяви Меркель "викликають великий жаль".

"Бо без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії абсолютно неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію", – додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні Меркель дала в інтерв’ю, з якого випливає, що дорікнути собі за помилки щодо Росії та України вона не може. І досі вважає, що її блокування наближення України до НАТО 2008 року було правильним, щоб не провокувати РФ.

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