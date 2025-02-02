Виключення України з переговорів США і Росії про війну може бути "дуже небезпечним" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення його країни з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив більше обговорень між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

Зеленський сказав, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню чи обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли її війська мають перевагу на полі бою.

Він додав, що президент США Дональд Трамп може залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів із загрозою санкцій проти енергетичної та банківської системи Росії, а також продовження підтримки українських військових.

"Я вважаю, що це найближчі і найважливіші кроки", - сказав він в інтерв'ю в українській столиці, яке тривало понад годину.

Зауваження Зеленського відбулися після коментарів Трампа в п’ятницю, який сказав, що американські та російські чиновники "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація мала "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не став уточнювати подробиці.

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Нагадаємо, верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зробила заяву про роль президента США Дональда Трампа у тиску на РФ. Вона наголосила, що очільник Білого дому займає жорсткішу позицію щодо Путіна.

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