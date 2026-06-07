«Вікно для переговорів відкривається»: Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи

Візит Зеленського до Лондона

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Президент Володимир Зеленський після свого відкритого листа Путіну сьогодні вже прилетів до Лондона: зустрічається з прем’єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ.

Про це передає ТСН.

Офіційних повідомлень про зустріч протягом дня не було — тільки витік у пресі. І наскільки тема чутлива — можна зрозуміти з повідомлення найбільшого незалежного інформагенства Німеччини. З посиланням за німецьких урядовців воно повідомило, що «вікно для переговорів європейської сторони з Росією повільно відкривається».

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Хоча Путін, нагадаємо, можливість посередництва Європи відкинув.

Що розповів про візит до Британії сам Зеленський

Сам Володимир Зеленський у соцмережах анонсував, що у Британії відбудуться двосторонні перемовини з Кіром Стармером та зустріч у форматі E3 +Україна: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

«Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів», — зазначив глава держав.

Також він додав, що на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.

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Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує зібрати лідерів ключових європейських країн у Берліні, щоб підготувати спільний підхід до Дональда Трампа перед самітом НАТО.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Путін відкинув участь Європи в переговорах щодо України.

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