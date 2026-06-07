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«Вікно для переговорів відкривається»: Зеленський прибув до Лондона на важливу зустріч із лідерами Європи
Зеленський анонсував надважливі переговори у Британії зі Стармером, Макроном та Мерцем.
Президент Володимир Зеленський після свого відкритого листа Путіну сьогодні вже прилетів до Лондона: зустрічається з прем’єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Сторони говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з РФ.
Про це передає ТСН.
Офіційних повідомлень про зустріч протягом дня не було — тільки витік у пресі. І наскільки тема чутлива — можна зрозуміти з повідомлення найбільшого незалежного інформагенства Німеччини. З посиланням за німецьких урядовців воно повідомило, що «вікно для переговорів європейської сторони з Росією повільно відкривається».
Хоча Путін, нагадаємо, можливість посередництва Європи відкинув.
Що розповів про візит до Британії сам Зеленський
Сам Володимир Зеленський у соцмережах анонсував, що у Британії відбудуться двосторонні перемовини з Кіром Стармером та зустріч у форматі E3 +Україна: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.
«Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів», — зазначив глава держав.
Також він додав, що на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.
Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує зібрати лідерів ключових європейських країн у Берліні, щоб підготувати спільний підхід до Дональда Трампа перед самітом НАТО.
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Путін відкинув участь Європи в переговорах щодо України.