"Вікно можливостей" для миру в Україні може відкритися вже цього літа — президент Естонії

Алар Каріс / © Associated Press

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Цього літа може з’явитися “вікно можливостей” для активізації зусиль щодо закінчення війни Росії проти України. Європа має бути готовою до цього вже зараз і брати участь у мирному процесі разом із Києвом.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Каріс наголосив, що будь-які переговори про завершення війни мають відбуватися за участі України. Він також підкреслив неприпустимість “сепаратних переговорів” із Володимиром Путіним без Києва.

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За словами президента Естонії, Європа має використовувати дипломатичні канали та посилювати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

“Ми до цього всього маємо готуватися вже сьогодні, тому що доволі вірогідно, що цього літа буде вікно можливостей. Тому ми можемо тиснути на Росію, використовувати дипломатичні канали, щоб вона також сіла за стіл, завершила війну. Бо мета — це завершити війну”, — заявив Каріс.

Він додав, що участь Європи в мирному процесі є необхідною, адже йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всього континенту.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що нинішнє літо може вирішити дуже багато. За його словами, “дуже важливо підготуватися” до перемовин і рішень, які можуть бути ухвалені під час самітів на рівні Євросоюзу, Групи семи та НАТО.

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Закінчення війни: останні заяви України та Росії

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з відкритим листом, у якому заявив, що війна має завершитися чесно — через переговори. Він запропонував російському диктаторові зустрітися за участю посередників у Швейцарії, Туреччині або одній із країн арабського світу. Зеленський також наголосив на обов’язковій участі США та Європи як гарантів безпеки, підтвердив готовність до припинення вогню та обміну полоненими у форматі “всіх на всіх”.

У Кремлі заявили, що ознайомилися з листом, однак розкритикували публічний формат звернення, назвавши його “використанням мегафона”. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що якщо український президент справді хоче зустрічі, він може приїхати до Москви.

Водночас у Росії продовжили повторювати старі наративи. У Кремлі стверджують, що переговори нібито “на паузі” через позицію Києва, а офіційного діалогу з Україною російська сторона не веде, обмежуючись каналами зв’язку зі США.

Сам Путін заявив, що бойові дії в Україні припиняться лише після того, як Росія досягне всіх поставлених цілей. Жодних конкретних термінів або реальних компромісних умов він не назвав.

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Голова МЗС РФ Сергій Лавров також повторив вимоги Кремля, назвавши серед пріоритетів “захист російськомовних” і “боротьбу з русофобією”. Він знову звинуватив Україну в “тероризмі” та заявив, що відновлення прав російськомовних нібито є необхідною умовою для врегулювання війни.

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