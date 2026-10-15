«Вікно можливостей» для Путіна: що сталося зі Starlink і яка загроза нависла над Україною

Володимир Путін. / © Associated Press

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Минулої ночі, 14 жовтня, в Україні запровадили обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX. Українські посадовці попередили, що це може суттєво ускладнити перехоплення російських реактивних безпілотників і роботу дронів середньої дальності.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Starshield — це захищена супутникова система зв’язку, розроблена SpaceX для потреб урядових і військових структур. Вона відрізняється від звичайної мережі Starlink підвищеною стійкістю до перешкод і орієнтацією на військове використання. До запровадження обмежень військові ЗСУ могли використовувати термінали для керування безпілотниками на швидкості понад 160 км/год.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень Starshield пов’язані з американськими військовими, а остаточна відповідальність лежить на керівництві США, зокрема президенті Дональді Трампі. Водночас він наголосив, що звичайний Starlink є комерційним сервісом, який контролює SpaceX.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після цього повідомив, що SpaceX відновила роботу українських терміналів Starlink на швидкості до 160 км/год. Водночас він наголосив, що для потреб оборони України критично важливо повністю скасувати обмеження швидкості Starshield.

Аналітики Інституту зауважують — наразі невідомо, чи залишаються обмеження чинними. Звичайні тарифи Starlink уже передбачають обмеження для терміналів, які використовуються на літальних апаратах зі швидкістю понад 160 км/год.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не отримувала офіційних повідомлень від Маска щодо обмежень роботи супутникового зв’язку для українських військових.

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Ускладнення перехоплення реактивних БпЛА

В ISW зауважують, що обмеження швидкості можуть мати серйозні наслідки для української ППО — передусім у боротьбі з реактивними безпілотниками типу Geran. За словами Бескрестнова, військові використовують супутниковий зв’язок для керування дронами-перехоплювачами, які є одним із найефективніших засобів протидії швидкісним російським БпЛА.

Україна активно розвиває власне виробництво реактивних дронів-перехоплювачів. Втім, обмеження швидкості зв’язку можуть загальмувати цей процес і ускладнити захист міст та інфраструктури в Україні напередодні зими.

Водночас пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер визнав, що обмеження можуть створити для військ РФ «вікно можливостей» для завдання ударів по українській інфраструктурі.

За даними українських Сил безпілотних систем, від 24 вересня до 14 жовтня обмеження негативно вплинули на перехоплення безпілотників.

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«Це може додатково послабити спроможності української протиповітряної оборони на тактичному й оперативному рівнях», — йдеться у звіті.

Чи вплинуть обмеження на удари по РФ

Обмеження Starshield не мають вплинути на далекобійні українські удари по території РФ, адже Сили оборони не мають доступу до Starlink і Starshield над Росією, адже SpaceX обмежила роботу цих мереж у відповідній зоні.

Аналітики зауважують, що для атак по російських НПЗ, центрах обробки даних та інших стаціонарних цілях українські сили використовують альтернативні способи зв’язку й навігації.

Обмеження швидкості дронів ЗСУ

Обмеження зв’язку Starshield можуть суттєво вплинути на здатність України завдавати ударів безпілотниками середньої дальності, які протягом 2026-го допомагали ЗСУ проводити контрнаступальні операції на важливих ділянках фронту.

Безпілотники, що використовують Starshield, зокрема американські Hornet, відіграють важливу роль в українській кампанії ударів по російській логістиці. Супутниковий зв’язок дає змогу операторам керувати ними в режимі реального часу на високій швидкості, зокрема над окупованими територіями.

Однак максимальна швидкість і швидкість пікірування Hornet перевищують встановлене обмеження Starshield. Через це українським військовим стає складніше ефективно застосовувати ці дрони для ударів. Обмеження також можуть позбавити українські безпілотники можливості уражати рухомий російський транспорт та інші динамічні цілі на окупованих територіях.

За даними українських Сил безпілотних систем, 14 жовтня інтенсивність ударів по російських логістичних машинах уздовж лінії фронту суттєво знизилася. Аналітики припускають, що це, найімовірніше, пов’язано з обмеженнями Starshield.

«Кампанія ударів по наземних логістичних маршрутах російської армії була важливою складовою підготовки українських контрнаступальних дій на Олександрівському та Лиманському напрямках у 2026 році. Тепер нові обмеження можуть ускладнити для України боротьбу за оперативну ініціативу на фронті», — йдеться у звіті.

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Зранку 14 жовтня радник президента з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомили, що для терміналів Starshield в Україні встановили обмеження швидкості — близько 160 км/год.

Джерела Axios в американській адміністрації заявило, що у Білому домі заперечують причетність до обмежень Starlink в Україні. У Вашингтоні заявили, що не контролюють компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

Водночас асновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо роботи систем Starshield, зокрема швидкості та умов їх використання, ухвалюють уряд США та президент Дональд Трамп, а не приватна компанія. За словами бізнесмена, функціонування Starshield перебуває під контролем державних структур Штатів.

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