Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду щодо закінчення війни в Україні до початку роботи нового Конгресу під контролем демократів. Однак його поспіх стикається з небажанням Москви відмовлятися від максималістських вимог.

Про це пише оглядач Крістіан Керіл у колонці для Foreign Policy.

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Керіл пов’язує стислі терміни з перемогою демократів на проміжних виборах у США. На його думку, зміна більшості в Конгресі звужує можливості Трампа домогтися бажаної домовленості. Для Києва такий поспіх створює ризик тиску заради поступок Росії.

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«Американці сильно тиснуть, і є певне занепокоєння, що для наближення до будь-якої угоди знадобиться чимало поступок з боку України», — йдеться в наведених у колонці словах європейського посадовця, який розмовляв із Financial Times.

Інший співрозмовник FT, якого цитує оглядач, описав розбіжність у розрахунках Вашингтона й Москви так: «Американці поспішають, Путін нікуди не поспішає».

Саміт Трампа, очільника держави-агресорки Володимира Путіна та керівника Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені не дав відчутного поступу щодо України, зазнає автор. В оприлюдненій Білим домом підсумковій декларації зустрічі Україну взагалі не згадали.

Після саміту Трамп запевняв європейських лідерів у готовності Кремля до миру. За наведеними Керілом словами президента США, Путін хоче завершення війни та укладення угоди і вже втомлюється від неї.

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Проте, за оцінкою оглядача, Путін і далі розраховує перемогти, продовжуючи війну. Його вимоги виходять за межі України та охоплюють перегляд європейської системи безпеки. Коли Джаред Кушнер, зять Трампа й учасник його переговорної команди, заявив, що Москва не заперечуватиме проти західних гарантій безпеки для Києва, помічник Путіна одразу відкинув це твердження, пише Керіл.

Україна натомість зберігає здатність чинити опір і не готова капітулювати, наголошує автор. У його аналізі саме спроможність Києва продовжувати боротьбу заважає великим державам вирішити долю країни без її участі.

Європейські союзники також не готові відступитися. Поєднання українського опору, позиції Європи та вимог Кремля змушує його сумніватися, що команда Трампа встигне домогтися свого до початку роботи нового Конгресу.

Звідки взявся дедлайн до січня і що відповів Зеленський

20 листопада Financial Times повідомило про вимогу команди Трампа укласти мирну угоду до початку січня. За даними видання, демократи планують посилити підтримку України, санкції проти Росії та контроль за зовнішньою політикою президента США.

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24 листопада президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg підтвердив, що американські перемовники наполягають на якнайшвидшій домовленості, в ідеалі — до січня. Водночас він наголосив, що Україна хоче миру, але не лише власним коштом. Якщо прийнятної для Києва угоди не буде, Україна домагатиметься потужного пакету військової допомоги США та жорсткіших санкцій проти Росії.

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