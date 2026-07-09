Вікно можливостей відкрите: Зеленський про підсумки розмови з Трампом

Зеленський і Трамп на зустрічі в Анкарі / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський відповів, наскільки допоможе його зустріч з Трампом в Анкарі пришвидшити мир в Україні.

Про це глава держави сказав під час онлайн-розмови з журналістами.

Зеленський переконаний, що Україна зараз має «вікно можливостей», оскільки Сили оборони суттєво зміцнили свої позиції як на полі бою, так і в повітрі, позбавивши Володимира Путіна колишніх переваг.

Реклама

«Наші команди розуміють, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати», — вважає він.

На думку українського президента, російський диктатор точно отримує інформацію і розуміє, що зараз переваги у росіян немає.

«Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні та страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилася. Більше нічого немає. Бачать усі», — підкреслив він.

Зеленський додав, що на саміті НАТО розмовляв з президентом США Дональдом Трампом і лідерами інших країн. За його словами, всі лідери зазначають одне — Україна стала сильнішою.

Реклама

Виробництво Patriot в Україні: технологічне визнання США

За словами Зеленського, питання спільного оборонного виробництва детально обговорювалося безпосередньо з Дональдом Трампом та американською делегацією.

«Президент Трамп неодноразово підкреслював, що сьогодні виробляти „петріоти“ у світі можуть 2–3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити», — зауважив він.

«Уже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимося — раніше зможемо виробляти „петріоти“, — продовжив президент України.

Нагадаємо, що вчора, 8 липня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.

Реклама

У Міноборони оцінили, чи зможе Україна виготовляти ракети для Patriot.

Натомість WSJ та експерти, коментуючи виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot в Україні, попередили, що перша готова одиниця зможе зійти з конвеєра щонайменше через рік-півтора, не раніше.

Новини партнерів