"Виконала понад 200 контрольних показників": посол упевнений, що Україна має право на вступ до ЄС і НАТО

Мельник переконаний, що Володимир Путін боїться вступу України в ЄС і НАТО.
Україна за останні кілька років виконала понад 200 контрольних показників стандартів для вступу до ЄС і вже може стати членами НАТО та Євросоюзу.
Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише RND.
За словами Андрія Мельника, Україна розраховує на те, що стане членом НАТО до 2030 року. Однак у цьому питання багато чого залежить від Німеччини. Зокрема і євроатлантичні прагнення.
Андрій Мельник заявив, що офіційна гарантія від Німеччини на членство в ЄС і НАТО у вигляді пропозиції в коаліційній угоді нового федерального уряду була б потужнішою за всі санкції проти Росії. Однак, за словами посла, Кремль виступає проти євроатлантичних перспектив України, а Німеччина сприйняла цю позицію.
Мельник переконаний, що очільник Володимир Путін боїться вступу України в ЄС і НАТО. Причиною цього є те, що в такому випадку тоталітарний режим в Росії просто впаде.
"У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії", – заявив Мельник.
Також посол України прокоментував лобіювання Німеччиною запуску російського "Північного потоку-2". За словами Андрія Мельника, це "ніж у спину українців". Після цього, за словами дипломата, довіру наших громадян до офіційного Берліна після запуску російського газопроводу повернути буде важко.
Нагадаємо:
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.
- Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.
- У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців на сході України.
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