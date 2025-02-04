Використання заморожених активів РФ: Каллас зробила заяву

Європейські союзники мають "креативно" використати заморожені активи агресорки Росії, аби допомоги Україні. Зокрема, це є умовою тривалого миру.

Про це на конференції послів Євросоюзу заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

"Надзвичайно важливо, що держави-члени продовжили замороження російських активів. Тепер ми можемо шукати найкреативніші способи використання цих активів для підтримки боротьби України за свободу", - наголосила вона.

За словами Каллас, наразі ЄС підтримав Україну на суму 134 млрд євро. Політикиня наголошує, що це "більше, ніж будь-хто інший". Зокрема, завдяки програмі Ukraine Facility та позичці G7 було закрито бюджетний дефіцит України на 2025-й.

Також очільниця євродипломатії наголосила на необхідності прискорити постачання зброї та боєприпасів. За її словами, саме це буде основною метою союзників в найближчі тижні. Каллас каже, що зараз ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Втім, є лише один шлях до справедливого та тривалого миру — це військова та фінансова підтримка України.

Нагадаємо, Кая Каллас висловила думку про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють необхідність тиску на агресорку Росію, аби завершити війну проти України.

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