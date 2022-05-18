"Використовує голод, щоб вимагати вірності": Путін веде "зернову війну" проти світу - МЗС Німеччини

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія навмисне використовує продовольство, насамперед зерно, як зброю проти світу.

У такий спосіб кремлівський диктатор Володимир Путін хоче роз'єднати світову спільноту, яка рішуче засудила повномасштабне російське вторгнення до України.

Про це голова німецького МЗС заявила перед зустріччю в Нью-Йорку, присвяченій продовольчій кризі, передає Укрінформ.

"Внаслідок російської війни ціни на пшеницю, кукурудзу та кулінарну олію різко зросли у всьому світі. Путін найсильніше б'є по найбідніших у світі. Він б'є по тих дітях, жінках і чоловіках, які вже страждають від посухи, кліматичної кризи та економічних наслідків пандемії COVID-19 і які потребують допомоги. Росія не лише цинічно ставиться до кризи голоду на глобальному Півдні, вона використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності", - заявила Бербок.

Також вона наголосила на необхідності протидіяти російській пропаганді та фейковим новинам, які намагаються нав'язати людям думку, що причиною дефіциту зернових є санкції проти Росії.

"За все це відповідає один тільки російський президент, який цілеспрямовано знищує в Україні елеватори, бомбардує поля, руйнує шляхи постачання і свідомо блокує порти, з яких зерно експортується в інші країни.

Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у Кремлі та змусити зупинити війну й продемонструвати неприйняття порушення міжнародного права", - сказала Бербок.

Вона додала, що країни G7 наразі активно шукають альтернативні шляхи експорту українського врожаю. А Захід робить кроки, щоб запобігти світовій продовольчій кризі, яку намагається влаштувати Путін.

Нагадаємо, 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив – що швидше держава отримає зброю для опору російській агресії, то швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держава вже домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів постачання продовольчого експорту на світові ринки.

Вивезення зерна за кордон – чи готують для нас масовий голод – "Нічна варта"

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