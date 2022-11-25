"Використовують мирне населення як "живий щит": яку дезінформацію поширюють російські окупанти

Російські пропагандистські ЗМІ продовжують працювати на Кремль та поширюють фейкові новини.

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 24 листопада 2022 року окупанти поширили:

Дезінформацію

Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич заявив: "Сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм тіпринципів міжнародного гуманітарного права зашкалює… Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як "живий щит",… застосовують терористичні методи».

Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили, що "українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури… На жаль, замість грошей відправляють трансформатори і генератори... власне, відключення АЕС було інсценоване самою Україною заради чергового фінансового траншу".

Фейк

"Позаштатний радник" херсонського колаборанта в. сальдо о. малькевич заявив: "Зараз ... щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня".

Нагадаємо, що раніше, розповідаючи про обшуки в Києво-Печерській лаврі, віцеспікерка Держдуми Росії Галина Кузнєцова заявила, що "з православ’ям працюють за "завітами Ілліча": Мовляв, "…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів треба заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно".

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