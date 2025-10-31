"Віктор мій друг": Трамп пояснив, чи буде виняток для Угорщини щодо російської нафти

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Угорщини не буде зроблено винятку із застосованих санкцій проти експортерів російської нафти.

Про це він сказав у п’ятницю, 31 жовтня, під час спілкування із журналістами на борту президентського літака Air Force One, передає Clash Report.

«Він просив про виняток. Ми його не надали, але він просив. Віктор, мій друг, просив про виняток», — коротко відповів Трамп на запитання щодо можливого винятку для Угорщини.

Раніше у п’ятницю Віктор Орбан заявив, що спробує переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині винятки з нещодавно оголошених Вашингтоном санкцій проти російської нафти під час зустрічі з ним наступного тижня.

Угорщина збільшила залежність від російської сирої нафти після 2022 року.

Угорський уряд намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту попри наявність альтернативного нафтопроводу, що сполучає Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.

Як відомо, США наклали санкції на найбільших російських нафтовиробників, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, ЄС також вирішив запровадити повну заборону на транзакції щодо двох великих російських нафтових компаній — ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Газпром нефть».