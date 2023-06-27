Віктор Орбан зробив скандальну заяву про закінчення війни в Україні

Угорський політик вважає співпрацю між Україною та Заходом "провальною".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зробив антиукраїнську та скандальну заяву про війну в Україні. Крім того, співпрацю між Заходом та офіційним Києвом він назвав "провальною".
Про це голова угорського уряду сказав в інтерв'ю Bild.
"Я не виступаю проти українців. Я не хочу виглядати людиною, яка не сподівається, що українці мають шанс вижити. Але я приземлений. Реальність така, що співпраця між Україною та Заходом є провальною", - заявив Орбан.
Прихильник Кремля Орбан висловив думку, що виграти війну проти країни-агресорки Росії неможливо. Орбан заявив, мовляв, "Україна не досягне нічого". Саме тому, перемир'я є єдиним виходом із ситуації, переконаний політик.
"Проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян", - сказав угорський прем'єр.
Нагадаємо, Орбан відомий своїми скандальними поглядами на війну Росії в Україні та закликами до мирних переговорів. Він вже не раз заявляв, що, на його думку, Україна не здатна виграти війну. З його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "Росія укладе угоду зі США".
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