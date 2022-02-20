Віктор Ющенко прокоментував можливе вторгнення Росії: "Важливо зміцнити армію"

Також третій президент відповів, чи планує відправити свою родину за кордон.

Третій президент України Віктор Ющенко прокоментував новини про те, що Росія планує вторгнення до України.

Політик вважає, що жодного нападу на Україну не буде. Втім, "Світському життю", Ющенко розповів, що все ж таки варто зміцнити армію.

"Переконаний, що найближчі два місяці і 20 років на нас ніхто не нападе. Дуже важливо зміцнити нашу армію. Але не менш важливо, а, можливо, більш важливо, зміцнити наш дух. І тоді нам ні Путін, ніхто не страшний", - прокоментував Ющенко.

Також третій президент відповів, чи планує відправити свою родину за кордон, а саме до Америки. Як говорить Ющенко, він не бачить у цьому логіки.

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