Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко і вілла в Дубаї / © Колаж

Реклама

Журналісти виявили елітну віллу площею 143 кв. м в котеджному містечку Дубая, у яку 2023 року інвестувала теща ексгенпрокурора України Руслана Кравченка. Об’єкт вартістю близько 670 тис. дол. згодом переоформили на київського ресторатора.

Про це йдеться у розслідування проєкту «Радіо Свобода» — «Схеми».

Реклама

За даними журналістів, теща Кравченка у липні 2023 року, коли той очолював Київську ОВА, вклала близько 670 тис. дол. у будівництво вілли в Дубаї. За офіційним курсом НБУ на момент придбання це становило близько 24,5 млн грн. Йдеться про нерухомість площею 143 кв. м в елітному котеджному містечку Damac Lagoons.

Реклама

Розслідувані посилаються на інформацію з дубайського реєстру нерухомості. За їхніми даними, йдеться про Аліну Шкробанець — матір на сьогодні вже ексдружини Кравченка Олени Шкробанець. Після розлучення подружжя власником нерухомості став українець Андрій Кейбаш, який керує київським рестораном La Veranda. Раніше серед відвідувачів закладу в компанії Шкробанець журналісти помічали і Кравченка.

Деталі про віллу, ймовірно, тещі Кравченка в Дубаї

За інформацією «Схем», таунгаус розташований у житловому кластері Mykonos котеджного містечка Damac Lagoons у Дубаї, оформленого у грецькому середземноморському стилі.

У Mykonos забудовник пропонує сучасні таунгауси, концепція яких натхненна грецьким островом Міконос.

«Натхненний мальовничими пагорбами та пляжною атмосферою Міконоса, цей житловий масив створений для тих, хто щиро радіє життю. Від драйвової атмосфери вечірок до безтурботних, залитих сонцем пляжів — тут пропонується ідеальне поєднання яскравих емоцій та відпочинку. Mykonos у DAMAC Lagoons переносить витончену естетику грецьких островів просто до вашого порогу, створюючи справжню оазу абсолютного щастя та розкоші», — йдеться на сайті девелопера.

Реклама

Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї / © ctfassets.net (Web Screenshot)

Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї / © ctfassets.net (Web Screenshot)

Що про віллу кажуть колишня теща, ексдружина Кравченка і ресторатор?

Аліна Шкробанець заявила журналістам, що не купувала нерухомість в ОАЕ. Водночас жінка припустила, що хтось міг скористатися її персональними даними без її відома.

«Я нічого не купувала в Арабських Еміратах. Я зараз у світлі цих реалій, які є, я думаю, чи не могли мене використати? Бо я не купувала. Мені не треба нерухомість в Дубаях», — сказала екстеща Кравченка.

Щодо Кейбаша Шкробанець зазначила, що «знайома з ним, вони товаришують». Водночас жінка заявила, що ніколи не обговорювала з ресторатором питання, пов’язані з нерухомістю. Своєю чергою екстесть Кравченка — Ігор Шкробанець — розповів, що ексгенпрокурор знайомий із Кейбашем, на якого згодом оформили віллу.

Від 2025 року віллою, яка була записана на Шкробанець, володіє Кейбаш / © "Схеми"

За словами Аліни Шкробанець, вона не підтримує спілкування з Кравченком уже понад два роки. Також колишня теща стверджує, що ексгенпрокурор ніколи не звертався до неї щодо придбання або оформлення нерухомості.

Реклама

Своєю чергою колишня дружина експрокурора Олена Шкробанець на телефонні дзвінки журналістів не відповіла. На повідомлення вона відреагувала коротко: «На жаль, мені про це (дубайське майно — ред.) нічого невідомо».

Кейбаш підтвердив «Схемам», що придбав віллу 2025 року майже за 670 тис. дол. Водночас він заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець. Ресторатор заявив, що знайшов об’єкт «в інтернеті».

«Я просто через інтернет побачив інформацію, що є можливості з інвестування, та і все. За активним посиланням перейшов. Зі мною списався менеджер, вели спілкування», — сказав Кейбаш.

Журналісти також запитали у рестораторa, чи не видається йому дивним те, що попередньою власницею вілли була Аліна Шкробанець.

«Дивіться, зараз дивна така ситуація, що ви мені телефонуєте і ставите ці питання», — відповів Кейбаш.

Після того як журналіст повідомив, що йдеться про майно, придбане родичами Кравченка, ресторатор відмовився детально коментувати зв’язок із колишнім генпрокурором.

«Усе, що пов’язано, або є якась інформація стосовно Кравченка… я не хочу навіть на цю тему якось правильно спілкуватись, тому що ця людина була свого часу просто нашим гостем, маю на увазі клієнтом. Та і все. (…) Якщо ви кажете про відео або аналізуєте якісь речі… Ви бачите, що це ресторан, він має загальний доступ, до нього приходять різні гості. Ми працюємо дуже багато років в нашому районі», — розповів Кейбаш.

Він також заявив, що нині не підтримує стосунків з Аліною Шкробанець.

Під час спілкування з журналістом ресторатор не зміг пригадати, у кого саме придбав віллу. Водночас він погодився ознайомитися з відповідними документами на прохання журналістів, однак згодом перестав виходити на зв’язок.

Ігор Шкробанець у коментарі «Схемам» заявив, що нічого не знає про придбання дружиною нерухомості в ОАЕ. Водночас, як і його дружина, екстесть Кравченка припустив, що хтось міг скористатися її персональними даними.

Говорячи про відвідування ресторану La Veranda, Шкробанець скказав, що саме Кравченко свого часу познайомив його з Кейбашем.

Нагадаємо, 15 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора своїм указом. Це рішення було ухвалене після конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, а також оприлюднення розслідування «Карфаген» про «кришування» шахрайських колцентрів. Сам Кравченко звинувачення у причетності до «кришування» колцентрів та хабарництві відкидає.

Новини партнерів

Новини партнерів