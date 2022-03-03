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Вільна Україна: у столиці Канади символічно перейменували вулицю навпроти посольства РФ

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Вільна Україна: у столиці Канади символічно перейменували вулицю навпроти посольства РФ

Associated Press

Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники.

Влада столиці Канади Оттави прикріпила жовто-блакитні таблички “Вільна Україна” поруч з іншими дорожніми вказівними знаками на вулиці, де знаходиться посольство РФ.

До символічної акції солідарності долучився особисто мер міста Джим Вотсон, - пише Укрінформ. 

За його словами, місто зробило такий символічний крок, “аби засудити дії російського уряду та виявити солідарність із народом України”.

Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники поруч із наявними на тому відтинку вулиці, де знаходиться російська дипустанова.

Разом із мером, участь у церемонії “перейменування” взяли радник-посланник посольства України в Канаді Андрій Буквич та член міськради від цього району Метью Флорі.

Нагадаємо: раніше депутат канадського парламенту Чарлі Ангус виступив з ініціативою перейменувати вулицю, на якій знаходиться посольство РФ у Оттаві, на бульвар Зеленського.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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