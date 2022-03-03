Вільна Україна: у столиці Канади символічно перейменували вулицю навпроти посольства РФ

Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники.
Влада столиці Канади Оттави прикріпила жовто-блакитні таблички “Вільна Україна” поруч з іншими дорожніми вказівними знаками на вулиці, де знаходиться посольство РФ.
До символічної акції солідарності долучився особисто мер міста Джим Вотсон, - пише Укрінформ.
За його словами, місто зробило такий символічний крок, “аби засудити дії російського уряду та виявити солідарність із народом України”.
Хоча офіційно назва вулиці не змінилася, муніципальні служби прикріпили нові вказівники поруч із наявними на тому відтинку вулиці, де знаходиться російська дипустанова.
Разом із мером, участь у церемонії “перейменування” взяли радник-посланник посольства України в Канаді Андрій Буквич та член міськради від цього району Метью Флорі.
Нагадаємо: раніше депутат канадського парламенту Чарлі Ангус виступив з ініціативою перейменувати вулицю, на якій знаходиться посольство РФ у Оттаві, на бульвар Зеленського.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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