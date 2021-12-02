Вільний світ категорично засуджує експансіоністську політику Кремля  - співголова українського кокусу в Конгресі США

Війна Росії проти України, включно із захопленням українського Криму, вже призвела до загибелі близько 14 тисяч людей

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами вільного світу категорично засуджують загарбницьку політику Росії щодо України, а також спроби Кремля розхитати єдність країн Заходу та шантажувати Європу енергетичною кризою.

Про це заявила співголова українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур, - пише Укрінформ.

"Вільний світ категорично засуджує експансіоністську політику Кремля та його зусилля підірвати трансатлантичну єдність", - наголосила американська конгресвумен.

Війна Росії проти України, включно із захопленням українського Криму, вже призвела до загибелі близько 14 тисяч людей. Крім того, мільйони людей були вимушені залишити свої домівки.

Але агресія Кремля не припиняється. Зараз Росія зосередила понад 100 тисяч військ уздовж кордонів України, у тому числі з боку Республіки Білорусь.

"Адміністрація президента Джо Байдена застерегла Росію від вторгнення в Україну й попередила, що зберігає всі варіанти на столі, щоби відреагувати на це", - заявила конгресвумен.

Каптур також зауважила, що Кремль створює енергетичну кризу в Європі та вдається до шантажу для реалізації свого проєкту Nord Stream 2. У цьому зв’язку вона нагадала, що Палата представників ухвалила законопроєкт з обов’язковими санкціями проти російського газопроводу, і зараз він розглядається в Сенаті.

Також представниця Конгресу США закликала Україну посилити власну енергетичну безпеку, зокрема, шляхом розробки й запровадження нових технологій щодо вироблення альтернативних видів пального.

Співголова Українського кокусу в Конгресі США також нагадала про запевнення щодо реалізації реформ, боротьби з корупцією, а також піклування про людей в Україні, які озвучив президент України Олександр Зеленський під час візиту до Вашингтона.

"Палата представників уважно стежить за тим, як впроваджуються ці реформи, і безперечно ми (в Сполучених Штатах – ред.) забезпечуємо фінансову підтримку на багатьох рівнях, щоби допомогти Україні бути успішною", - наголосила представниця Конгресу США.

Раніше заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може запровадити проти Москви безпрецедентні санкції.

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