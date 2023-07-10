Вільнюський саміт НАТО має озвучити конкретний зміст щодо вступу України до Альянсу - представниця Франції

Франція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для забезпечення законного захисту її території та суверенітету.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції, - пише RFI.

«Ми хочемо, щоб Вільнюський саміт дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО. Це необхідно, якщо ми хочемо діяти відповідно до часу, який ми зараз переживаємо», - додала вона.

Також вона зауважила, що Франція працює паралельно з рядом партнерів над визначенням гарантій безпеки, які ми могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО. Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.

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«По суті є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки», - резюмувала вона.

Тим часом президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня. Поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни-члени Альянсу на саміті 12 липня. А тому український очільник ще остаточно не вирішив, чи поїде до Литви.

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