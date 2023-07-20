Вилучили згадку про кіно і ТБ: закон про англійську мову підтримав комітет Ради

Із документа прибрали все, що могло б звузити використання української мови.

Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроєкт №9432 про англійську мову, вилучивши з нього норми про кіно і телебачення.

Про це народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович повідомив у мережі 20 липня.

"Щойно гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту 9432 про англійську мову з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення", – йдеться в заяві народного обранця.

Так, із законопроєкту прибрали все, що могло б звузити використання української мови:

вимогу показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

В’ятрович назвав це рішення "мудрим та державницьким", а також зазначив, що воно дозволить розглядати законопроєкт "без вибухонебезпечних антиукраїнських норм".

Що відомо про законопроєкт про англійську мову в Україні

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432, покликаний офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Законопроєкт №9432 унормовує особливості застосування англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я, в роботі органів державної та місцевої влади, самоврядування, екстрених служб тощо. Зокрема, там вказані категорії посад, претенденти на які зобов’язані володіти англійською мовою.

У документі також передбачався перехід усіх кінотеатрів України на показ англомовних фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами. Однак українці створили петицію з вимогою залишити у кіно дублювання українською і документ набрав необхідну для розгляду кількість голосів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ду ю спік інглиш? Чи готові українці до обов’язкової англійської від Зеленського"

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